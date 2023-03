Humberto e Ricardo prometem 'deitar a mão' a Marco

Foi no adro da Capela de Nossa Senhora da Apresentação que tanto o secretário regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural como o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava prometeram ‘deitar a mão’ ao presidente da Junta de Freguesia satisfazendo o rol de empreitadas que o autarca solicitou durante a sessão solene do 561 aniversário da localidade. Humberto Vasconcelos disse mesmo que Marco Martins “pode contar com o Governo Regional” e estará sempre “disponível para os investimentos que a freguesia quiser fazer”.

A declaração foi registada por quem estava sentado à porta da Capela. Martins colocou à cabeça a canalização da ribeira cujos travessões, disse, estão em mau estado. A segunda obra da lista foi uma estrada alternativa ao eixo rodoviário da Meia Légua justamente por entender que não existe alternativa para o Norte lembrando o que sucedeu no 20 de Fevereiro de 2010, altura em que ficou “isolada”. A requalificação do parque escolar de São João foi a terceira dos apontamentos e não menos importante, considerou, é a requalificação da frente-mar.

Humberto Vasconcelos e Ricardo Nascimento tinham à sua frente o líder do PS-M anotaram as solicitações, mas Marco Martins ainda juntou mais um pedido: mais apoio nos Programa de Ocupação Temporária de Desempregados “porque as Juntas de Freguesia dependem dessa mão-de-obra para concretizar as diversas obras e as respectivas limpezas”.

Não bastasse pediu uma “praceta junto à igreja de São João” e mais “apoio financeiro” para poder concorrer a fundos comunitários. Ora, o edil lembrou o “esforço” do município ao canalizar 250 mil euros para as quatro Juntas numa política de proximidade que irá continuar.