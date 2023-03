Falta de chuva “não é preocupante nesta altura”

A reduzida precipitação ocorrida neste Outono/Inverno na Região ainda não é motivo de preocupação para o Governo Regional. E não é porque estão em curso importantes investimentos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) com o propósito de esbater eventuais constrangimentos, que permitirão, já este Verão um reforço de pelo menos 100 litros por segundo no abastecimento público.

A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, está ciente que o ano hidrológico “está abaixo de um ano médio, de um ano normal”, e mesmo tendo em conta que o decréscimo registado é na ordem dos 20 a 25 por cento, “não é preocupante nesta altura, porque ainda falta o mês de Abril, ‘águas mil’, Maio, Junho, onde no Norte da ilha dá sempre uns chuviscos”, argumenta.

Tão ao mais importante que esperar que o regime de chuva venha a ser normal ao longo da Primavera, dá conta que “já temos as lagoas praticamente cheias, todas”, sublinha a governante.

Destaca também a importância das obras no âmbito do PRR, nomeadamente o investimento realizado no Lombo do Urzal (Boaventura), “onde vamos captar mais 50 litros por segundo” de água mista, e o túnel do Pedregal (Campanário, de ligação à Serra de Água), a estar concluído até ao Verão e que permitirá assegurar mais “50 a 70 litros por segundo” de água subterrânea.

Como tal, mesmo que a precipitação mantenha a tendência decrescente, “vamos ter para o Verão mais cerca de 100 a 120 litros por segundo de água”, reforça.

Declarações à margem de iniciativa no âmbito do Dia Internacional das Florestas e do Dia Mundial da Árvore, que hoje se assinala, e que levou Susana Prada a visitar uma área da Faixa Corta-fogo que foi intervencionada e mantida pela empresa de actividades marítimo-turísticas ‘Magic Dolphin’.