Treinador do Marítimo comenta derrota com Casa Pia: "O que aconteceu hoje foi um acidente"

Declarações após o jogo Casa Pia-Marítimo (2-0), da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, realizado hoje no Estádio Nacional, em Oeiras:

- José Gomes (treinador do Marítimo): "O que aconteceu hoje foi um acidente, porque estávamos melhor, tínhamos o jogo controlado, estávamos com um sinal mais bem carregado da nossa parte e, depois, um erro acaba por abrir caminho para a vitória do Casa Pia, que foi reforçada talvez com a única jogada com princípio, meio e fim que fez em too o jogo. Queríamos dedicar os três pontos ao grande número de adeptos que nos acompanhou. Apesar de haver muitas pessoas do Marítimo com as suas vidas no continente, muita gente viajou. Não é fácil, é um esforço muito grande e mereciam um desfecho diferente. Os jogadores são pessoas, com emoções e sentimentos. Já viveram e sofreram muito durante esta época. É natural que esse lado emocional também se manifeste. A nível de oportunidades criadas, mesmo depois do 2-0, tivemos inúmeras oportunidades e construímos o suficiente para ter dado a volta ao jogo. Não sou um vendedor de sonhos. Temos tido jogos em que, pelo que produzimos em campo, merecíamos outro resultado. Fizemos um jogo claramente para tentar ganhar, mas aconteceu o que aconteceu. Temos de continuar a trabalhar e continuar a lutar para conseguir o nosso objetivo da manutenção".

- Filipe Martins (treinador do Casa Pia): "Ofereceram-nos [o primeiro golo], mas também teve de haver astúcia do Felippe em perceber que poderia haver um passe atrasado. Nos últimos três jogos em casa, ganhámos dois. Era um bocadinho isso que precisávamos. Já em Famalicão, discutimos muito o jogo e podia ter acontecido a vitória. O plano estratégico correu bastante bem e conseguimos somar mais três pontos, importantes para nós. Se já não havia dúvidas de que tínhamos garantido matematicamente a manutenção, hoje demos mais um passo para continuar a desfrutar deste campeonato. O Felippe tem revelado uma frieza muito grande no momento da finalização e hoje foi exemplo disso. Temos três avançados que nos dão plenas garantias, vai depender sempre do momento de cada um".