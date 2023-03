Reitora da Universidade de Évora destaca apoio ao ensino e investigação

A reitora da Universidade de Évora (UÉ), Hermínia Vasconcelos Vilar, recordou hoje o empresário Rui Nabeiro, que faleceu aos 91 anos, como "um exemplo" e enalteceu o apoio que sempre deu ao ensino superior e investigação.

Rui Nabeiro "é um exemplo pela sua carreira pessoal, profissional e pelo seu percurso" e, para a UÉ, a sua morte "é uma grande perda", afirmou a reitora da academia alentejana, em declarações à agência Lusa.

Segundo Hermínia Vasconcelos Vilar, o empresário Rui Nabeiro "desde cedo, apoiou e percebeu a importância não apenas da universidade como instituição de ensino, mas também da investigação" académica.

"Desde 2008, que apoiou a criação de uma cátedra na área da biodiversidade, que tem o nome Cátedra Rui Nabeiro -- Biodiversidade, o que refletiu bem a importância que ele sempre deu à formação e ao ensino superior e, neste caso, à UÉ", realçou.

Por outro lado, assinalou a reitora da academia, com esta postura, o empresário alentejano revelou "a precocidade do seu pensamento e da sua visão ao apoiar a investigação na área da biodiversidade, já desde o início deste século".

"Significa que ele, desde cedo, se apercebeu da importância das alterações climáticas e da biodiversidade para o mundo e, obviamente, para o território onde ele em particular desenvolveu toda a sua atividade, ou seja, o Alentejo", referiu.

Hermínia Vasconcelos Vilar lembrou também que Rui Nabeiro é doutor Honoris Causa pela UÉ, cuja atribuição, em 2006, teve o patrocínio do antigo Presidente da República Jorge Sampaio, também já falecido.

"É realmente uma perda muito grande para todo o país e, em particular, para a UÉ, que perde um mecenas e alguém que, desde há muitos anos, participou direta e indiretamente na própria universidade", vincou.

A reitora da UÉ notou que também a família do empresário participa na vida da academia, dando como exemplos a presença de "representantes no conselho geral".

O empresário Rui Nabeiro, fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, morreu hoje aos 91 anos, vítima de doença, no Hospital da Luz, em Lisboa, disse à Lusa fonte do grupo.

"É com profundo pesar que a família Nabeiro informa que faleceu hoje, dia 19 de março, o Comendador Manuel Rui Azinhais Nabeiro, presidente e fundador do Grupo Nabeiro -- Delta Cafés", pode ler-se num comunicado enviado pelo grupo.

O Comendador Rui Nabeiro "encontrava-se hospitalizado no Hospital da Luz, devido a problemas respiratórios", acrescentou a mesma fonte, referindo que "a data e o programa das exéquias serão oportunamente comunicados".