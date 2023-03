Funchal recebe I Fórum Internacional sobre Intoxicações alimentares

A Direção Regional da Saúde (DRS) irá dinamizar o I Fórum Internacional sobre Vigilância de Intoxicações Alimentares, evento que decorre no próximo dia 22 de Março, no Auditório do Colégio dos Jesuítas, no Funchal.

Este evento insere-se no âmbito do projeto RASPA, um projeto financiado pelo Programa INTERREG MAC que visa a criação de uma rede de vigilância sanitária de produtos de pesca e aquicultura na macrorregião da Macaronésia, envolvendo parceiros da Madeira, Canárias, Mauritânia e Senegal.

Tendo por base um esforço de cooperação regional, o projeto procura melhorar a saúde animal e a segurança alimentar e fomentar a valorização do conhecimento, da investigação e da tecnologia gerados pelos centros e entidades existentes, potenciando o trabalho em rede, nos domínios da prevenção, detecção, controlo e eliminação de riscos e/ou de ameaças à saúde humana.

Respondendo a estes objetivos, a DRS promove I Fórum Internacional sobre Vigilância de Intoxicações Alimentares - um evento de natureza científica, que permitirá não só a disseminação de resultados do projeto RASPA, mas também o desenvolvimento de atividades colaborativas inerentes aos objetivos do consórcio.

São destinatários deste evento os profissionais com atuação no domínio da Saúde Pública, Saúde em geral, e de sectores relacionados, como são exemplo, o sector do Mar, Pescas, Agricultura, Ambiente e Atividades Económicas.

Veja o programa anexo.

As inscrições para este evento devem ser realizadas na página de internet da DRS, através do seguinte acesso: https://www.madeira.gov.pt/drs/Estrutura/DRS/Formulario ou através do código QR em baixo.