Montenegro quer regime fiscal competitivo

Luís Montenegro assegura que o PSD estará sempre ao lado daqueles que “defendem um regime fiscal que seja competitivo para a Região”.

Segundo o líder nacional do PSD, Um regime fiscal competitivo permitirá “atrair investimento e por via do investimento atrair a capacidade de se gerarem postos de trabalho e por via das duas coisas dar capacidade financeira à Região, de ser mais autónoma do ponto de vista da arrecadação de receita para poder cumprir o seu trabalho, nomeadamente nas suas vertentes sociais, ao nível da Educação, da Saúde e da Habitação “.