Mime o melhor Pai do mundo

Porque o nosso pai é o melhor do mundo, merece por isso as melhores prendas, aquelas que levará na memória e no coração, de que falará nos jantares de família: … “lembram-se daquele dia quando fomos todos de jipe por ali fora assistir ao nascer do sol?”

Aproveitem as nossas sugestões e ofereçam momentos felizes!

Masterclass de Rum da Madeira (cerca de 1 hora)

Preço - 19€ por pessoa

Inclui visita guiada ao engenho de cana de açúcar no Porto da Cruz, com workshop sobre todo o processo de produção, Masterclass com prova de 7 variedades de rum com 1 garrafa de água incluída e prova de broa de mel

Passeio de Harley-Davidson ou Indian

Preço desde 50€ por pessoa

Reúna os seus amigos e reserve os seus passeios preferidos para uma viagem pela bela ilha da Madeira numa Harley-Davidson ou numa Indian Motorcycle

Coasteering (cerca de 3 horas)

Preço - 60€ por pessoa

Inclui transporte do Funchal ou Machico, equipamento apropriado para a atividade, água e chocolate, fotos tiradas durante a actividade, 2 guias certificados e Seguros de acidentes pessoais

Baptismo de Mergulho (2 a 3 horas)

Preço - 65€ por pessoa

Inclui uma aula teórica, uma sessão de piscina, um mergulho no mar, equipamento completo e Certificado de participação

Mergulho no Aquário da Madeira

Preço - 90€ por pessoa

Inclui visita ao Aquário, mergulho experimental nas piscinas do Cachalote (caso não haja experiência prévia), mergulho no tanque principal, equipamento, diploma e fotografia

Nascer do Sol no Pico do Areeiro em privado

Preço - 180€ (até 4 pessoas)

Passeio em privado com motorista de turismo incluindo recolha/largada na área do Funchal e café ou chá

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]

Para ficar a conhecer estas e mais sugestões, subscreva a nossa newsletter aqui: https://intertours.com.pt/

Fotos: Masterclass FB Engenhos Norte; Harmony in Nature; M7; PG