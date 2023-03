Simulacro testa capacidade de resposta da população face a um incêndio rural

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF) participou hoje num simulacro de incêndio, no âmbito das actividades do Núcleo de Protecção Civil da Barreira, na freguesia de Santo António. De acordo com Pedro Calado, o exercício teve por objectivo testar a capacidade inicial de resposta da população face a um incêndio rural, que perante a mudança de direcção do vento, possa colocar em risco as suas habitações.

O autarca destacou a importância destes exercícios que visam sobretudo preparar a população para a reacção em caso de incêndio.

Pedro Calado sublinhou ainda que a autarquia do Funchal tem vindo a realizar várias acções de prevenção, sensibilização e informação ao longo do ano, no sentido de garantir uma cultura de segurança.

No local esteve uma equipa do Serviço Municipal de Protecção Civil e dos Bombeiros Sapadores do Funchal, mas apenas como observadores da intervenção da população, depois desta ter recebido, no ano passado, formação na área da protecção civil e um conjunto de equipamentos para utilizarem em caso de incêndio.

Neste momento existem dois Núcleos Locais de Protecção Civil: Na Barreira, freguesia de Santo António e no Curral dos Romeiros, freguesia do Monte.

A CMF disponibilizou a cada um dos núcleos um kit contendo vários equipamentos de combate a incêndio, no montante de 10 mil euros cada.

O simulacro de incêndio foi também presenciado pelo vereador com o pelouro da Protecção Civil e dos Bombeiros, Bruno Pereira e o presidente do Serviço Municipal de Protecção Civil, Rui Faísca.

O exercício faz parte do programa ‘Mês da Protecção Civil’, promovido pela autarquia do Funchal, através do Serviço Municipal de Protecção Civil.