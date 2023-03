GESBA garante que sempre prestou "todas as informações necessárias"

Na sequência de "novas caluniosas acusações" do partido JPP, em que acusa a GESBA de esconder facturas e os preços praticados, a gerência da Empresa de Gestão do Sector da Banana emitiu um comunicado esclarecendo que "sempre prestou todas as informações necessárias".

Mas em defesa dos seus produtores, e da viabilidade do sector, protege a informação que tem como natureza o segredo comercial, que respeita única e exclusivamente à vida interna da empresa, com vista a assegurar a sua exequibilidade económica e financeira, num mercado altamente concorrencial e muito difícil de gerir, tendo em conta a sazonalidade e o facto de estarmos na presença de um produto perecível, que não pode ficar eternamente nas prateleiras. Gerência da GESBA

JPP acusa Albuquerque de esconder facturas e preços praticados pela GESBA O Juntos Pelo Povo afirma que o presidente do Governo Regional continua a esconder as facturas e os verdadeiros preços a que a GESBA, em regime de monopólio, vende a banana aos distribuidores. Élvio Sousa afirma que este é "um dos segredos mais bem guardados da coligação PSD/CDS, além do segredo do dono do gás que faz com que os madeirenses paguem mais 11 euros numa garrafa de gás que os açorianos".

No mesmo comunicado, a GESBA afirma que "com a cassete habitual e o mesmo discurso de rancor e vitimização" o partido JPP "continua a demonstrar que tem como propósito destruir o sector da Banana da Madeira, incorrendo em embustes e incessantes ataques infundados, ao lado de quem contribuiu para a falência das cooperativas".

Já em relação às insinuações feitas sobre os preços praticados com o preço da banana extra, a GESBA sublinha que são "absurdas comparações com há 17 anos".

"Bastará lembrar aos deputados do JPP, que na altura brincavam ao socialismo e tentavam por todos os meios subir na vida, que as cooperativas de então faliram e obrigaram à criação da GESBA para salvar um sector que andava desamparado", pode ler-se no comunicado.