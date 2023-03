13 militares acusados de insubordinação deverão ser substituídos ainda hoje

O Chefe do Estado-maior da Marinha e Autoridade Marítima Nacional, Henrique Gouveia e Melo, prevê que ainda hoje sejam substituídos os 13 militares da guarnição do NRP Mondego (quatro sargentos e nove praças) envolvidos no caso de insubordinação, por se terem recusado ocupar os respectivos postos na preparação da largada para execução de uma missão, na noite do passado sábado (11 de Março).

Informação dada aos jornalistas logo após desembarcar do navio atracado no Porto do Funchal, onde esteve cerca de uma hora.