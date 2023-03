“Os empresários têm de estar munidos de informação para poder conduzir os seus negócios e tomar decisões”, afirma Luís Freitas, fundador da Dupliconta – Sociedade de Contabilidade, Consultadoria e Gestão Lda. O escritório – situado no Caminho do Pilar, no Funchal – tem 25 anos e mereceu, hoje, 17 de Março, a visita do presidente do Governo Regional.

Esta empresa de consultadoria empresarial conta, desde de Novembro de 2021, com uma carteira de 200 clientes de diversas áreas. E, segundo Miguel Albuquerque “distingue-se exatamente por fazer um acompanhamento aos clientes também na área da gestão”.

“Não é só a contabilidade. Na área do aconselhamento, na projecção e concretização de um negócio e aquilo que é preciso ter, em termos de capitais próprios ou recursos a crédito e a própria liquidez das empresas. Nesse sentido é uma empresa extravasa a própria contabilidade pura”, destacou o líder do executivo madeirense.

Para Luís Freire, a contabilidade só faz, de resto, sentido “se tivermos a capacidade de levar ao cliente os números”. “Falar nos números, na evolução do negócio, sensibilizar para questões ficais”, elabora o apaixonado pelas áreas da gestão que, procurou desde 1998, suprir precisamente essa “lacuna”, que constatava no mercado regional.

O sucesso e longevidade da empresa atribui-os ao esforço dos colaboradores que, ao longo destes 25 anos, passaram pela Dupliconta. “O sucesso é um trabalho de todos”, vincou em declarações aos jornalistas.

Neste momento, a consultora emprega 11 pessoas, no Funchal e outras cinco, na filial de Machico.