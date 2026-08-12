Francisca Martins acede à final dos 200 metros livres com mais um recorde nacional

A nadadora portuguesa Francisca Martins qualificou-se hoje para a final dos 200 metros livres dos Europeus de desportos aquáticos, em França, com 1.57,56 minutos, voltando a aprimorar o recorde nacional por si detido.

No Centro Aquático de Paris, a atleta do Foca Quinta da Lixa retirou um segundo aos 1.58,56 minutos cronometrados nas eliminatórias, nas quais fez o sétimo melhor tempo, e 24 centésimos ao anterior máximo luso, que tinha sido atualizado na segunda-feira, na final da estafeta de 4x200 livres.

Francisca Martins, de 23 anos, repartiu o oitavo lugar das 'meias' com a britânica Leah Schlosshan, mas ambas rumaram à final, numa decisão tomada em consenso com a comissão técnica da European Aquatics, que também ofereceu a possibilidade de a última vaga ser decidida hoje ou na manhã de quinta-feira através de um desempate.

A final vai contar excecionalmente com nove nadadoras e realiza-se na quinta-feira, às 19:36 locais (18:36 em Lisboa), sendo que a checa Barbora Seemanova parte com o estatuto de mais rápida nas eliminatórias, concluídas em 1.57,10 minutos, e nas 'meias', nas quais totalizou 1.55,77.

Francisca Martins estará pela terceira vez numa final em Paris2026, após ter terminado os 4x200 livres e os 800 livres no oitavo e derradeiro lugar.

A sessão vespertina do terceiro dia das provas de natação pura nos Europeus teve sete decisões e proporcionou um novo recorde mundial dos 50 metros costas, com a italiana Sara Curtis a rubricar 26,63 segundos.

Na segunda meia-final, a atleta retirou 23 centésimos aos 26,86 segundos alcançados pela australiana Kaylee McKeown em outubro de 2023, em Budapeste, na Hungria, e selou o primeiro recorde do mundo na 38.ª edição dos Europeus.

Sara Curtis, de 19 anos, também fixou novos máximos da Europa e dos campeonatos, que estavam desde 2021 na posse da neerlandesa Kira Toussaint (27,10 segundos) e da britânica Kathleen Dawson (27,19), respetivamente.

Filha de pai italiano e mãe nigeriana, Curtis sagrou-se campeã continental dos 50 costas em piscina curta em Lublin2025, na Polónia, numa carreira em que conquistou ainda medalhas internacionais no estilo livre e nas estafetas.

A decisão dos 800 livres assistiu igualmente a um novo recorde europeu, com o alemão Johannes Liebmann a rubricar 7.37,59 minutos, contra os 7.37,94 por si atingidos em abril, em Estocolmo, na Suécia, festejando um inédito título continental aos 19 anos.