PCP vai propor agenda para combater danos provocados pelas novas drogas sintéticas

A CDU vai dar entrada a um projecto de resolução na Assembleia Legislativa da Madeira que visa "garantir a redução dos danos provocados pelas novas substâncias psicoativas". Nomeadamente, os comunistas vão propor ao Governo Regional " que elabore um documento com a informação de base científica e partilha de conhecimento sobre o chamado 'bloom' na Madeira e no Porto Santo" e "que desenvolva um plano estratégico de implementação regional especificamente destinado a reduzir o consumo de risco, proporcionar tratamento a todos os que dele carecem".

Esta iniciativa legislativa foi apresentada hoje, dia 13 de Março, junto ao bairro de Santo Amaro, pelo deputado único do PCP com assento parlamentar.

"Os problemas relacionados com o uso de drogas avolumam-se na sociedade a que pertencemos. A importância e visibilidade dos fenómenos relacionados com esse uso, como a dependência, os episódios de psicoses tóxicas e mesmo de violência adensaram-se na Região Autónoma da Madeira com o aparecimento do chamado ‘bloom’, conceito que entre nós, para o 'senso comum', serve para designar todas as drogas sintéticas. Para melhor enfrentar estes novos problemas relacionados com comportamentos aditivos e correspondentes substâncias é crucial a recolha de dados relativos ao consumo, a semaforização das zonas críticas, a elaboração de análise rigorosa sobre os padrões de consumo a nível regional, a obtenção de um conhecimento mais rigoroso sobre a composição dos produtos em circulação, o adquirir de dados significativos sobre a introdução de novos produtos e sobre a eventual reformulação de produtos existentes associados aos consumos problemáticos, o compilar de informação na área dos danos das novas substâncias psicoativas, com o objetivo de alcançar a redução de danos sociais e de saúde", defendeu na ocasião Ricardo Lume.