Pedro Siza Vieira sente-se "em casa" na Madeira

Pedro Siza Vieira passou hoje pelo stand da Madeira na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL). O ex-ministro da Economia foi o convidado no momento ‘À conversa com…’ e confessou que a Região "é um destino de elevadíssima qualidade e muita diversidade", uma afirmação sustentada pelo facto de visitar o arquipélago com alguma regularidade ao longo dos últimos 30 anos.

O advogado que abordou no momento de conversa a três os novos segmentos de mercado que a Madeira tem sido capaz de atrair, percepção com que ficou, curiosamente, numa viagem de táxi em Câmara de Lobos.

No ano passado fomos a pé até Câmara de Lobos e depois voltámos [ao Funchal] de táxi e o senhor disse uma coisa muito engraçada. Desde a pandemia que tinham começado a receber turistas com características diferentes, ou seja, aquilo que era dantes um turista mais velho, de repente começaram a chegar pessoas mais novas, que marcam directamente no hotel, que andam depois a passear e que têm outro tipo de actividade, deixando mais valor na Madeira. Pedro Siza Vieira

Siza Vieira considera esse percurso “muito engraçado”, não esquecendo que se fez “um grande investimento no reforço das ligações aéreas” para a Região, o que “permitiu fazer chegar mais gente de mais pontos”.

“Os novos canais de distribuição fazem reduzir a dependência da tour operação, ou seja, em vez dos hotéis venderem capacidade instalada com outros que tenham relação directa com os turistas, neste momento o que está a acontecer na Madeira é que as pessoas estão a começar a marcar directamente no hotel, a pagar a tarifa que o hotel cobra ao cliente final e isso deixa mais valor para a economia regional. Com o mesmo número de dormidas é possível deixar mais valor no território, mas também atrair um outro tipo de turistas que depois procuram outras experiências e que procuram também outras épocas do ano. Acho que o que está a acontecer é muito interessante, porque são diferentes segmentos de mercado que geram depois outro tipo de procura”, sublinhou.

Enquanto ministro da Economia, Siza Vieira foi um dos principais responsáveis por trazer a Ryanair para a Madeira.

Uma das coisas que é sempre assinalada é a hospitalidade, o carácter pacífico, a vontade de ir ao encontro daqueles que nos visitam de quase toda a população. Na Madeira, se calhar isso é ainda mais acentuado porque sempre foi um território muito aberto ao Mundo, muito cosmopolita, praticamente desde os primeiros povoamentos que os madeirenses tiveram muita interacção com o resto da Europa e do Mundo e a indústria turística esteja mais arreigada na Madeira e seja mais antiga na Madeira do que noutras regiões do País. Acho que isso se nota. Pedro Siza Vieira

“É muito estranho porque sinto-me em casa, até porque já conheço muito bem a Madeira. Conheço muita gente e sinto-me bem. A Madeira é diferente. Aquele clima, sobretudo tropical, aquela vegetação, aquela floresta, aquela paisagem, também nos faz sentir diferentes. A grande vantagem da Madeira é sentirmo-nos fora ao mesmo tempo que nos sentimos em casa”, reconheceu.

