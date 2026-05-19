Conheça 7 apps para controlar despesas mensais

Controlar despesas mensais é um dos passos mais importantes para conseguir poupar dinheiro e ter uma vida financeira mais equilibrada. Isto porque quando sabe exatamente para onde vai o seu dinheiro, torna-se mais fácil identificar excessos, cortar gastos desnecessários e criar uma margem de poupança. Desta vez fomos ver o que nos sugere as contas poupanças.

Ainda assim, gerir o orçamento nem sempre é simples. O aumento do custo de vida, as despesas fixas e os pequenos gastos do dia a dia podem dificultar o controlo financeiro e fazer com que o dinheiro “desapareça” antes do final do mês.

Felizmente, hoje já existem várias soluções para controlar as despesas de forma prática, desde folhas de Excel a aplicações especializadas. Descubra como funcionam e quais podem fazer mais sentido para si.

Quanto dinheiro se deve poupar por mês?

Na verdade, não há um valor certo. Tudo depende do seu rendimento e situação familiar. Ainda assim, os especialistas recomendam que se poupe entre 15% e 20% do salário mensal.

No entanto, a dificuldade em poupar nem sempre está relacionada com o rendimento disponível. Em muitos casos, o principal problema é a falta de controlo sobre os gastos do dia a dia, sobretudo pequenas despesas que passam despercebidas, mas que acabam por ter um peso significativo no orçamento ao final do mês.

Assim, mais importante do que o valor que põe de lado todos os meses, é ter um método que lhe permita controlar os gastos e poupar de forma regular e consistente.

Neste seguimento, para ajudar nos seus objetivos de poupança, pode adotar algumas estratégias como o método 50/30/20, que implica alocar:

50% do rendimento a necessidades essenciais;

30% a desejos;

E 20% a poupança ou investimento.

Também pode aderir à poupança programada, com transferências automáticas logo após receber o salário, de forma a automatizar o hábito.

Por que é tão difícil controlar os gastos mensais?

Muitas vezes, a dificuldade em controlar despesas deve-se à falta de planeamento e a fatores comportamentais que dificultam o processo. Um dos obstáculos mais comuns é não existir um registo regular de gastos. Isto acontece sobretudo com os pequenos pagamentos do dia a dia – como uma ida ao café ou uma compra rápida no supermercado – que, por serem valores “insignificantes”, passam despercebidos. Contudo, quando somados, podem representar um montante significativo.

As compras por impulso têm também um impacto considerável no controlo das despesas. Seja como resposta emocional ou devido a estímulos externos, como publicidade e promoções constantes, é possível que gaste frequentemente dinheiro sem ponderar realmente a necessidade da compra.

Por exemplo, se gastar cinco euros por semana em compras impulsivas, significa que ao final de um mês terá desembolsado 20 euros. Com um método eficiente para controlar gastos, este valor pode facilmente ser alocado à poupança.

Dica importante:Antes de fazer uma compra que possa ser impulsiva, defina um “período de reflexão” de um ou dois dias. Esta estratégia permite-lhe ponderar com mais calma se realmente se trata de um gasto necessário ou, por outro lado, indispensável.

Outro fator que contribui para a dificuldade em controlar gastos são os hábitos enraizados, como as subscrições de serviços de streaming que raramente utiliza ou a entrega de refeições em casa, que o fazem gastar dinheiro quase sem se aperceber.

Por fim, o uso excessivo do cartão de crédito ou dos meios de pagamento digitais, que tornam os gastos menos “visíveis”, também faz com que seja mais fácil perder a noção do dinheiro que está a gastar.

Como controlar os gastos mensais de forma eficaz?

Controlar as despesas exige organização e consistência. A boa notícia é que algumas estratégias simples podem ajudá-lo a ter uma visão mais clara do dinheiro disponível, evitando gastos desnecessários. Assim, comece por:

Criar um orçamento mensal: saber quanto dinheiro entra na sua conta todos os meses e onde o está a gastar é fundamental. Para isso, considere criar um orçamento onde regista os seus rendimentos e despesas. Desta forma, será mais fácil controlar o dinheiro e cumprir os seus objetivos financeiros;

Distinguir despesas fixas de variáveis: para poder reduzir os custos mensais, deve primeiro separar as suas despesas entre gastos fixos e variáveis;

Categorizar despesas: organizar os gastos por categorias – como alimentação, transportes, saúde ou lazer, ajuda a perceber quais são as áreas que consomem as maiores fatias do seu orçamento. Para ajudar, deixamos-lhe um exemplo de categorias e despesas que pode usar como base:

CategoriaExemplos de despesasHabitaçãoRenda ou prestação da casa, condomínio, água, eletricidade, gáse telecomunicações.AlimentaçãoCompras de supermercado, refeições fora etake-away.TransportesCombustível, portagens, estacionamento, manutenção do carro e transportes públicos.CréditosCrédito habitação, crédito automóvel, cartões de crédito, entre outros.SegurosSeguro multirriscos habitação, seguro de vida, seguro automóvel, seguro de saúde, entre outros.SaúdeConsultas médicas, farmácia e dentista.ImpostosIMI, IUC e IRS.LazerServiços de streaming, ginásio, cinema, férias, entre outros.Outros gastosVestuário, cosmética, veterinário e presentes.Poupança e investimentoFundo de emergência, Plano Poupança Reforma e investimentos.

Definir limites por categoria: estabeleça valores máximos para as suas despesas – sobretudo as variáveis, onde é mais fácil cortar. Isto irá ajudá-lo a evitar gastos impulsivos e a criar uma maior disciplina financeira;

Registar todas as despesas: mesmo que pareçam insignificantes, é importante que anote todos os seus gastos. Pode criar o hábito de fazer uma revisão semanal ao seu orçamento, tanto para fazer esse registo, como para corrigir hábitos de consumo.

Usar o Excel ou recorrer a apps para controlar gastos: qual a melhor opção?

Quando o objetivo é controlar as despesas mensais, tanto o Excel como as apps podem ser soluções eficazes. A melhor escolha dependerá sobretudo do seu perfil, dos seus hábitos e do nível de detalhe que procura no controlo do orçamento.

Por um lado, o Excel oferece maior flexibilidade e personalização, sendo uma boa opção para quem gosta de analisar os gastos ao detalhe e construir o seu próprio sistema de organização financeira. Por outro, as apps tornam o processo mais simples e automático, permitindo acompanhar despesas em tempo real e reduzir o esforço manual no dia a dia.

Para o ajudar a perceber qual a solução mais adequada para si, reunimos as principais vantagens e desvantagens de cada opção.

ExcelPrós→ Gratuito (para quem não tem o Microsoft Office, que é pago, existe o Google Sheets. Os usuários da Apple têm disponível a aplicação Numbers, que é semelhante);

→ Pode ser totalmente customizado com fórmulas e análises detalhadas;

→ É fácil de adaptar a diferentes objetivos financeiros;

→ Não exige ligação a contas bancárias.Contras→ Exige atualização manual constante e, por isso, uma maior disciplina;

→ Pode ser complexo para iniciantes, sobretudo na criação de fórmulas e gráficos que permitam analisar os gastos;

→ É mais provável cometer erros;

→ É menos prático no dia a dia;

→ Não envia alertas quando o orçamento é ultrapassado, por exemplo.AplicaçõesPrós→ Permitem o registo automático de despesas, o que torna mais fácil ter uma visão realista dos gastos;

→ Podem ser sincronizadas com a conta bancária;

→ Enviam alertas e notificações em tempo real;

→ Permitem exportar dados e criar gráficos e relatórios para análise;

→ São mais intuitivas;

→ Permitem acesso rápido em qualquer lugar.Contras→ Geralmente, algumas funcionalidades mais avançadas são pagas;

→ São pouco customizáveis;

→ Por norma, estão dependentes de acesso à internet;

→ Apesar de disporem de medidas de segurança avançadas, existem sempre riscos relacionados com fuga de dados ou privacidade dos utilizadores.

Como criar uma folha Excel para controlar as despesas mensais?

Se quiser utilizar o Excel para fazer o controlo dos seus gastos, deve começar por registar todos os rendimentos para saber quanto dinheiro tem disponível. Depois, liste todas as despesas, separando-as por categorias, e defina um limite para cada uma. Ao longo do mês, vá registando os seus gastos.

Quando tiver mais experiência com o Excel, pode definir fórmulas que lhe permitem calcular automaticamente, por exemplo, a percentagem do rendimento alocada a cada categoria, o total de despesas ou a diferença entre valores projetados e valores reais.

Se preferir uma solução mais prática, a Microsoft disponibiliza vários templatesgratuitos de orçamentos.

Quais são as melhores apps para controlar despesas mensais?

Com mais ou menos funcionalidades, existem dezenas de aplicações no mercado que lhe permitem controlar as suas despesas. Todas as opções que lhe sugerimos aqui têm versões gratuitas e versões pagas, mais completas.

Toshl Finance

A Toshl Finance permite acompanhar despesas, receitas e orçamentos de forma simples e visual. A app possibilita a ligação automática a milhares de bancos, organiza gastos por categorias e ajuda a definir limites de despesa com alertas personalizados.

Além disso, suporta centenas de moedas, incluindo criptomoedas, e disponibiliza gráficos e relatórios visuais que facilitam a análise dos hábitos financeiros ao longo do tempo.

Monefy

É uma aplicação de gestão financeira focada no registo simples e rápido de despesas e receitas. Permite categorizar gastos, acompanhar o orçamento através de gráficos, criar limites de despesa e monitorizar várias contas e moedas em simultâneo.

A appMonefy destaca-se pela interface intuitiva, sincronização entre dispositivos através do Google Drive ou Dropbox e suporte para transações recorrentes. Os extratos bancários podem ser importados manualmente, mas não exige conexão com o banco.

Spending Tracker

A Spending Tracker permite registar despesas e receitas de forma rápida. A app ajuda a acompanhar o orçamento através de categorias de gastos, relatórios e gráficos que facilitam a análise dos hábitos financeiros.

Entre as principais funcionalidades destacam-se a criação de orçamentos personalizados e acompanhamento semanal ou mensal dos gastos.

Credit Karma

A Credit Karma (antiga Mint) leva a gestão financeira a outro patamar. Além do registo e acompanhamento das despesas, a app permite monitorizar contas, cartões, empréstimos e investimentos.

É possível obter relatórios de crédito gratuitos, recomendações personalizadas de produtos financeiros e resumos das finanças pessoais.

Expensify

Ao contrário das outras apps, a Expensify permite não só a gestão das despesas pessoais, mas também gerir as finanças de empresas. É possível digitalizar recibos, registar despesas, controlar gastos de deslocação, criar relatórios e gerir reembolsos de forma mais rápida e automatizada.

Boonzi

É uma app portuguesa de gestão financeira que permite importar extratos bancários sem que tenha de partilhar os seus dados de acesso ao banco, e analisar automaticamente todas as transações.

Através de relatórios e gráficos, a aplicação Boonzi ajuda a acompanhar despesas, criar orçamentos mensais, definir limites de gastos e estabelecer objetivos de poupança.

Revolut

A Revolut combina controlo de despesas, poupança e pagamentos numa única plataforma. A app permite monitorizar gastos em tempo real, categorizar automaticamente despesas e definir limites mensais para ajudar a gerir melhor o orçamento.

Uma das funcionalidades de destaque são os Cofres, que incentivam a poupança automática através do arredondamento de pagamentos, guardando os cêntimos de cada compra de forma automática. A plataforma inclui ainda programas de recompensas, cashback e acumulação de pontos, que podem ser trocados por benefícios.

O que analisar antes de escolher uma app?

Antes de optar por uma aplicação para controlar despesas mensais, tenha em conta os seguintes aspetos:

Preço;

Funcionalidades;

Facilidade de utilização;

Segurança;

Integração com contas bancárias;

Relatórios e possibilidade de análise detalhada;

Envio de alertas e notificações.

7 erros comuns a evitar ao controlar despesas mensais

O controlo de despesas exige consistência e organização, mas alguns erros

podem dificultar este processo e comprometer o equilíbrio financeiro. Saber identificá-los para os corrigir é fundamental. Eis os mais comuns:

Não adaptar o orçamento à realidade pessoal e familiar; Não categorizar as despesas; Não definir limites (ou ignorá-los); Ignorar pequenos gastos; Não considerar a poupança; Não tentar reduzir custos (fixos e variáveis); Não acompanhar e rever o orçamento regularmente.

Mesmo com uma boa organização financeira, podem surgir despesas inesperadas que acabam por desequilibrar o orçamento mensal. Nestes casos, soluções de financiamento como o Crédito Pessoal para Despesas da Cofidis podem ser uma opção útil para ajudar a gerir encargos imprevistos de forma mais flexível e ajustada às necessidades de cada um.