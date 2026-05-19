Fogo na Califórnia leva à emissão de ordens de retirada para 17 mil pessoas
Mais de 17 mil pessoas ficaram hoje abrangidas pelas ordens de retirada na Califórnia do Sul, emitidas por causa dos fogos florestais que passaram a ameaçar habitações suburbanas.
O fogo Sandy, alimentado pelo vento, chegou na segunda-feira às montanhas nas proximidades de Simi Valley, localizada 48 quilómetros a nordeste de Los Angeles.
Na terça-feira de manhã já tinha consumido mais de cinco quilómetros quadrados de bosque seco destruiu pelo menos uma casa, segundo o Departamento do Fogo do condado de Ventura.
As chamas foram inicialmente favorecidas por rajadas acima dos 48 quilómetros por hora, mas os bombeiros beneficiaram do enfraquecimento do vento durante a noite, disse o porta-voz do Departamento, Andrew Dowd.
A causa deste incêndio não está identificada.
As ordens de retirada e os avisos ainda estão em vigor para várias zonas de Simi Valley, uma cidade com mais de 125 mil habitantes.
Por outro lado, os bombeiros estiveram a combater a um incêndio na ilha Santa Rosa, a sul, na costa californiana, que destruiu 59 quilómetros quadrados e forçou a retirada de 11 trabalhadores do Serviço Nacional de Parques.
Santa Rosa, um destino popular para os campistas, acolhe raposas, doninhas e elefantes-marinhos.