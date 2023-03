Freddy volta a atingir Moçambique na sexta-feira como ciclone tropical

A tempestade Freddy que no dia 24 de fevereiro se abateu sobre Moçambique, provocando 10 mortes, vai novamente atingir o país a partir de sexta-feira, na categoria de ciclone tropical, de acordo com as previsões meteorológicas.

O centro de observação ciclónica do instituto de meteorologia francês na ilha de Reunião e o Instituto Nacional de Meteorologia (INAM) moçambicano preveem que a depressão atmosférica fique cada vez mais cavada até atingir a costa na região de Quelimane, na província central da Zambézia, na sexta-feira à noite.

Está prevista chuva intensa e rajadas de vento superiores a 120 quilómetros por hora.

A precipitação deverá prolongar-se pelos dias seguintes, inundando bacias hidrográficas que já estão saturadas com a severidade da atual época das chuvas nas províncias de Nampula, Zambézia, Sofala e Manica.

A tempestade e ciclone Freddy é uma das intempéries mais duradoiras de sempre, depois de se ter formado no início de fevereiro nos mares asiáticos, cruzando o oceano Índico até à costa oriental africana.

O Painel Global está monitorando a surpreendente terceira intensificação de #Freddy , que segue agora em direção a Moçambique! #Mozambique https://t.co/lTYGvgyk5g pic.twitter.com/Abv8uSadyn — apolo11.com (@siteapolo11) March 6, 2023

Na sua primeira passagem, em fevereiro, na categoria de tempestade tropical, Freddy causou pelo menos dez mortos em Moçambique e 11 em Madagáscar, de acordo com um balanço divulgado na terça-feira pelo Escritório das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA).

As autoridades moçambicanas estão a apelar a todas as populações das regiões de impacto que vivem em casas autoconstruídas ou em zonas ribeirinhas para saírem dos locais e procurarem abrigo.