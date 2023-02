Prolongado aviso de agitação marítima forte para a Madeira

A Capitania do Porto do Funchal, através do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prolongou o aviso de agitação marítima forte para a Madeira até às 6 horas do dia 1 de Março, quarta-feira.

Na costa Norte são esperadas ondas de NW entre 3,5 a 4,5 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 3 metros. Na costa Sul as ondas serão de W/SW entre 1,5 a 2,5 metros, sendo 2,5 a 3,5 metros na parte mais W até final da manhã.

O vento será de N/NE bonançoso a moderado, rodando para E/NE durante a tarde e diminuindo para fraco a bonançoso, por vezes moderado.

A visibilidade será boa a moderada.

Recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adoptem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas". Capitania do Porto do Funchal

De recordar que o Porto Santo e as costas Norte e Sul da Madeira estão sob aviso amarelo devido à agitação marítima.