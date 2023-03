Imaculado Coração de Maria sensibiliza alunos para a segurança rodoviária

A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria promoveu esta quarta-feira, 1 de Março, uma acção de sensibilização para a segurança rodoviária, com especial enfoque no automobilismo, na Escola Bartolomeu Perestrelo.

A actividade, destinada aos alunos do 3.º ciclo daquele estabelecimento de ensino, contou com vários pilotos de rali que tiveram à sua disposição duas viaturas, nomeadamente um Citroen C2 S1600 da equipa Perfection Team, formada por Roberto Martins e Marco Marote, e um Citroen Saxo Kitcar, da equipa constituída por Tiago Cró e Nuno Mendonça.

A iniciativa integrou uma sessão teórica no auditório da escola, a cargo de Ricardo Gonçalves e Filipe Pires que, com o recurso à projecção de imagens e vídeos, alertaram para aspectos diversos relacionados com a segurança nos ralis.

Depois da apresentação teórica, os alunos tiveram a oportunidade de observar de perto as próprias viaturas, que estiveram em exposição no pátio principal daquele estabelecimento de ensino.

Na ocasião, a presidente da Direcção da Escola Bartolomeu Perestrelo, Paula Cardoso, alertou para a importância do comportamento do público nas estradas, recordando o acidente fatal ocorrido na última edição do Rali Vinho Madeira.

O presidente da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, Pedro Araújo, reforçou o alerta, recordando o facto de a segurança rodoviária ser uma das componentes do projecto 'Imaculado Saudável', que pretende contribuir em prol da defesa da vida humana.