Mais de 2,2 milhões de euros em comparticipações na área da Medicina Física e de Reabilitação

No ano passado, o Governo Regional, através do Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE) devolveu aos madeirenses mais de 2,2 milhões de euros, no âmbitos das comparticipações de actos associados à Medicina Física e de Reabilitação, representando mais 16% do que no ano anterior.

Em causa estão actos/técnicas/tratamentos realizados por beneficiários do Serviço Regional de Saúde (SRS), no seguimento das parcerias público-privadas existentes entre o Governo Regional, através do IASAÚDE, e diversos prestadores da RAM.

Em nota enviada pela Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, actualmente, existem oito prestadores da área da Medicina Física e de Reabilitação com acordo de facturação. A lista pode ser consultada através do site institucional do IASAÚDE.

"Paralelamente, e no mesmo período, o IASAÚDE, IP-RAM realizou o reembolso de mais de 280 mil actos na área da MFR, num valor total superior a 469 mil euros", refere a mesma nota.