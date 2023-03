Mais um banhista em apuros na Praia Formosa

Há mais uma pessoa aflita no mar da Praia Formosa. Depois de terem socorrido dois jovens em apuros no mar, os Bombeiros Sapadores do Funchal estão novamente a caminho do local para prestar socorro a mais um banhista.

Bombeiros socorrem dois jovens em apuros na Praia Formosa Dois jovens ficaram em apuros no mar da Praia Formosa, na tarde deste domingo, e tiveram de ser socorridos pelos Bombeiros Sapadores do Funchal que foram chamados ao local.