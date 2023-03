O Papel da Fisioterapia na Reabilitação de Lesões Desportivas

A fisioterapia desempenha um papel fundamental na reabilitação de lesões desportivas, ajudando atletas e pacientes a recuperarem a funcionalidade, mobilidade e força após lesões musculoesqueléticas decorrentes de actividades físicas. A especialidade que aborda a prevenção e tratamento dessas lesões é conhecida como ortopedia desportiva, e é uma das áreas de actuação da fisioterapia.

O que é a Ortopedia Desportiva?

A ortopedia desportiva é uma especialidade que se dedica ao diagnóstico, prevenção e tratamento de lesões relacionadas à prática de actividades físicas e desporto. A área de actuação envolve o estudo dos movimentos e biomecânica do corpo humano, bem como o tratamento das lesões musculoesqueléticas decorrentes de actividades físicas.

Os profissionais especializados em ortopedia desportiva buscam proporcionar aos pacientes e atletas um tratamento individualizado e personalizado, levando em consideração as características específicas de cada caso, como idade, tipo de actividade física praticada, condição física e histórico de lesões.

A ortopedia desportiva é uma área bastante abrangente, que envolve desde a prevenção de lesões por meio de treinamento específico e orientações de postura e movimento, até o tratamento das lesões já estabelecidas, por meio de técnicas de reabilitação e, em alguns casos, cirurgia.

O objectivo principal da ortopedia desportiva é permitir que os atletas e praticantes de actividades físicas possam desempenhar suas actividades com segurança e qualidade, reduzindo o risco de lesões e promovendo a recuperação rápida e eficiente dos tecidos afectados em caso de lesão.

Lesões desportivas são comuns entre todos os praticantes de actividades físicas

As lesões desportivas são bastante comuns entre os praticantes de actividades físicas, e podem afectar diferentes regiões do corpo, como músculos, tendões, ligamentos, ossos e articulações. Entre as lesões mais comuns estão entorses, distensões musculares, fracturas, luxações, lesões por esforço repetitivo e lesões nos meniscos e cartilagem. Dependendo da gravidade da lesão, pode ser necessário realizar intervenções cirúrgicas para reparar os tecidos afectados.

Após a intervenção cirúrgica ou em casos de lesões menos graves, a reabilitação pode começar com o objectivo de promover a recuperação dos movimentos e da função musculoesquelética. É nesse ponto que a fisioterapia entra em cena, com o objectivo de recuperar o paciente o mais rapidamente possível, para garantir que ele volte a praticar actividades físicas com segurança.

Processo de reabilitação divide-se em 5 etapas

O primeiro passo na reabilitação é realizar uma avaliação completa do paciente, identificando a região afetada e a extensão da lesão. A partir dessa avaliação, é possível definir um plano de tratamento individualizado, que pode envolver diferentes técnicas e abordagens, como:

Exercícios terapêuticos: são exercícios específicos para a recuperação da mobilidade, força e flexibilidade dos músculos e articulações afectadas. Eles são prescritos de acordo com a fase da lesão e a evolução do paciente, e podem ser realizados tanto no consultório quanto em casa. Terapia manual: técnicas como a massagem, mobilização articular e o alongamento podem ajudar a reduzir a dor e a inflamação, melhorar a circulação sanguínea e promover a recuperação dos tecidos. Crioterapia e termoterapia: a aplicação de gelo ou calor na região afetada pode ajudar a reduzir a dor e a inflamação, melhorar a circulação sanguínea e acelerar a recuperação. Electroterapia: técnicas como a electroestimulação e o ultrassom podem ajudar a reduzir a dor, promover a cicatrização e melhorar a circulação sanguínea. Treino funcional: quando o paciente está em fase avançada da reabilitação, o treinamento funcional pode ajudar a recuperar a funcionalidade do movimento e preparar o paciente para retornar às actividades físicas.

Além disso, é importante ressalvar que a fisioterapia também desempenha um papel importante na prevenção de lesões desportivas. Por meio de avaliações prévias, treino específico e orientação de postura e movimento, é possível minimizar o risco de lesões decorrentes da prática desportiva.

A fisioterapia é indispensável na reabilitação de lesões desportivas

A fisioterapia procura recuperar o paciente o mais rápido possível e garantir que ele volte a praticar actividades físicas com segurança. Por meio de técnicas e abordagens específicas, a fisioterapia contribui para a recuperação da mobilidade, força e flexibilidade dos músculos e articulações afectadas, reduzindo a dor e a inflamação, melhorando a circulação sanguínea e promovendo a recuperação dos tecidos.

Dessa forma, a fisioterapia desempenha um papel fundamental na reabilitação de lesões desportivas, ajudando atletas e pacientes a recuperarem a funcionalidade, mobilidade e força após lesões musculoesqueléticas decorrentes de actividades físicas.

