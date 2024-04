O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, esteve presente esta terça-feira, na Fundação Cecília Zino, na inauguração da exposição “Uma vaca e um pacote de leite”, da autoria de Regina Silva.

Constitui o projeto vencedor do concurso Jovens Talentos FCZ - Artes Visuais, que decorreu durante cerca de dois meses, ao qual concorreram cerca de 30 jovens madeirenses, ou residentes na Madeira. Foram distinguidos quatro jovens, que irão expor as suas propostas até ao final de 2024.

“Estamos numa exposição da Regina, mas é muito mais que isso. Para a Regina é mais um degrau que sobe na sua escada, uma escada que se quer longa e infinita e cheia de realização. A cultura só se pode fazer com a colaboração de todos. Os jovens não querem favores, não querem oportunidades especiais. Os jovens só precisam que as portas não se fechem”, vincou na cerimónia, Eduardo Jesus.

O evento visa criar programação cultural de portas abertas no Centro de Desenvolvimento Humano da Fundação Cecilia Zino, assim contribuir para o combate à desigualdade social, através da promoção da acessibilidade à fruição cultural – intenções em perfeito alinhamento com a missão da Fundação Cecilia Zino.

A artista é licenciada em Belas Artes pela DMU e atualmente frequenta o Mestrado de Pintura na FBAUL. Nos seus trabalhos, explora as questões do absurdo e do inútil, exercendo atitudes que negam a razão e o razoável.