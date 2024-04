Marcelo recebido na Escola Portuguesa de Cabo Verde com "Canção de Embalar”

O Presidente português foi hoje recebido ao som da "Canção de Embalar", de Zeca Afonso, na Escola Portuguesa de Cabo Verde, na Praia, onde iniciou uma visita ao arquipélago que vai decorrer até quinta-feira.

À chegada à escola, cerca das 16h30 (18h30 em Lisboa), Marcelo Rebelo de Sousa tinha à espera um grupo de alunos, que cantou a "Canção de Embalar", de Zeca Afonso.

De seguida, está no roteiro a feira do livro da capital, onde Marcelo deverá ser recebido pelo seu homólogo cabo-verdiano, José Maria Neves, que o convidou para participar nas comemorações dos 50 anos de libertação dos presos do campo de concentração do Tarrafal, na quarta-feira.

Nas cerimónias centrais, no próprio campo, participa também Umaro Sissoco Embaló, chefe de Estado da Guiné-Bissau, e o ministro da Defesa de Angola, João Ernesto dos Santos, em representação do Presidente angolano, João Lourenço.

Estará assim completo o leque de quatro países de origem dos presos políticos.

A visita acontece dias depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter suscitado o tema das reparações coloniais por parte de Portugal, ao qual o Presidente cabo-verdiano reagiu hoje, dizendo que o tema requer serenidade.

Hoje, o chefe de Estado português vai continuar na capital, onde, depois de visitar a feira do livro e a exposição "25 de Abril - Antes e Depois", no Arquivo Histórico de Cabo Verde, se irá encontrar com a comunidade portuguesa.

O dia 01 de maio será passado por inteiro no antigo campo de concentração do Tarrafal, hoje Museu da Resistência, com um programa que inclui o descerramento de uma placa comemorativa, uma sessão especial com os chefes de Estado e uma conferência sobre o campo do Tarrafal pelo historiador Victor Barros.

À tarde, os presidentes realizam uma visita guiada ao campo e as comemorações do dia terminam com um concerto com Mário Lúcio (Cabo Verde), Teresa Salgueiro (Portugal), Paulo Flores (Angola) e Karyna Gomes (Guiné Bissau), com entrada livre.

Na quinta-feira, último dia da visita, Marcelo estará na Praia, começando o dia com a deposição de uma coroa de flores no Memorial Amílcar Cabral.

Seguem-se encontros com o homólogo José Maria Neves, com o presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia, e com o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva.

À tarde, Marcelo Rebelo de Sousa preside à assinatura de um acordo de parceria entre o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, e a Inforpress - Agência Cabo-verdiana de Notícias, relativo ao processo de capacitação profissional da comunicação social em Cabo Verde, em parceria com a Lusa, Agência de Notícias de Portugal.

A visita termina com uma aula magna sobre "Democracia em Tempo de Crises", na Universidade de Cabo Verde.