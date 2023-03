Casa de Saúde São João de Deus 'ganha' cartinha adaptada de 50 lugares

Está cumprido o objectivo da campanha 'Aqui Vou Eu', promovida pela Fundação São João de Deus, em parceria com o parlamento madeirense, e que teve por objectivo a recolha de donativos para a compra de uma carrinha adaptada. Este meio de transporte vai permitir que cerca de 50 doentes com mobilidade reduzida possam visitar a família.

"Por forma a diluir o esforço financeiro das empresas e instituições parceiras, a viatura foi dividida em 250 partes (peças de puzzle), cada uma com o valor de 200 euros, com o objectivo de amealhar 50 mil euros. Quando já tinham sido preenchidas 21 peças do puzzle, o empresário António Nóbrega ofereceu o valor restante, contribuindo para a concretização imediata do projecto", divulgou hoje a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

O presidente José Manuel Rodrigues, citado em comunicado, agradeceu às empresas que “com responsabilidade social corresponderam ao pedido.” O líder do parlamento regional enalteceu, também, "o trabalho e os serviços prestados pela Casa de Saúde São João de Deus e pelos seus colaboradores, instituição que está presente na Região há 100 anos".

“A Madeira tem uma enorme dívida de gratidão para com a Casa de Saúde São João de Deus e em particular com a sua Fundação”, vincou. “Podem sempre contar connosco para futuros projectos, porque se há instituição na Madeira que é acarinhada pelo seu povo é a Casa de Saúde S. João de Deus”, assegurou ainda o governante.