Após receber do Instituto Português do Mar e da Atmosfera sobre a melhoria do estado do tempo no mar, a Capitania do Porto do Funchal informa do cancelamento do aviso de agitação marítima forte para a Madeira.

Contudo, "apesar do cancelamento do aviso, recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantir as respetivas condições de navegabilidade", acrescenta como habitualmente.