TAP relança 'Portugal Stopover'

A TAP anunciou hoje na BTL o relançamento do programa 'Portugal Stopover' que havia sido interrompido durante a pandemia, adicionando-lhe um conjunto de novas vantagens e parceiros aos que já existiam e que contribuíram para fosse considerado pela Condé Nast Traveler o melhor programa do género a nível mundial.

O programa permitia explorar Portugal antes dos passageiros seguirem para o destino final. Mas agora, também é válido no regresso a casa. Na prática, os passageiros da TAP podem adicionar Portugal à viagem com uma paragem gratuita de até 10 dias, com mais de 290 ofertas exclusivas e descontos em 115 parceiros, que tornarão a visita inesquecível, de entre hotéis, restaurantes, centros comerciais, museus e inúmeras actividades, numa parceria com o Turismo de Portugal.

Os passageiros em Stopover têm ainda um desconto de 25% para uma viagem aérea dentro de Portugal, para descobrirem regiões de turismo como o Porto e Norte, o Algarve ou Madeira e Açores, através de um código promocional que pode ser usado no site da TAP (www.flytap.com) ou nas agências de viagens.

O programa Stopover tem os principais mercados de longo curso da Companhia, nomeadamente os mercados brasileiros e norte-americanos, como principais destinatários, mas está disponível para todos os mercados em que a TAP opera.

Atualmente, a TAP liga a Europa a 11 destinos no Brasil a partir de Lisboa e Porto, voando para São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife e Salvador. Nas ligações aos Estados Unidos, a TAP voa para Boston, Chicago, Miami, Nova Iorque, São Francisco e Washington.

O Programa Portugal Stopover, lançado em julho de 2016, permite aos Passageiros cujo destino final não é Lisboa ou o Porto, mas que fazem escala numa destas cidades, usufruir, na ida ou no regresso, de uma paragem em Portugal – que pode agora ser até dez noites –, sem qualquer custo adicional na tarifa.

O Turismo de Portugal associa-se a esta iniciativa da TAP pelo contributo do programa Stopover para estimular um maior número de passageiros a visitarem Portugal e descobrirem diversas regiões do país, aproveitando as oportunidades e benefícios que o programa oferece, contando também com a excelente colaboração das regiões para a construção de uma experiência atractiva e diversificada