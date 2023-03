Pedro Ramos é o padrinho da São Vicente Cup

A organização do São Vicente Cup escolheu esta 10.ª edição para "prestar homenagem/reconhecimento a todos os profissionais de Saúde da Região Autónoma da Madeira". Assim, "a escolha para padrinho recaiu sobre o secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos", anuncia num comunicado.

"Por motivos de agenda do mesmo e para que possa estar presente na apresentação oficial do torneio, esta foi reagendada para o dia 13 de Março, segunda-feira, pelas 11h00 no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Vicente", esclarece.

Refira-se que "este torneio que é já um dos principais cartazes do município, a nível desportivo, tendo já projeção internacional reúne, este ano, 50 equipas das quais, seis nacionais e duas internacionais, que irão competir por escalões, sub-8; sub-10; e sub-12, perfazendo um total de cerca de 800 atletas em competição".

O São Vicente Cup, "para além de proporcionar aos mais jovens uma excelente oportunidade de se envolverem numa competição ímpar, também, pretende incutir, nos atletas, valores como o respeito, amizade, tolerância, cooperação e solidariedade", lembra. "Motivos pelos quais, leva a ser considerado um dos grandes torneios a nível nacional para crianças e jovens", garante.

Esta é uma organização da Associação Cultural e Desportiva de São Vicente que conta com o apoio da autarquia vicentina, que assim "volta ao Estádio dos Juncos, em plena época de férias da Páscoa, de 5 a 8 de Abril".