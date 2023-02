Ligação aérea da Madeira com Toronto em preparação

Miguel Albuquerque mostra-se confiante numa possível ligação aérea entre a Madeira e Toronto, no Canadá, a acontecer o mais breve possível, aproveitando a ligação que já existe com os Açores.

Na visita ao espaço da Sky Portugal na Madeira, o presidente do Governo Regional disse estar em curso a preparação dessa operação pela SATA, aproveitando a ligação já existente com São Miguel. O voo, a acontecer assim que tudo estiver tratado, fará escala em São Miguel.

Numa primeira fase, o objectivo é uma operação por seis meses, mas Miguel Albuquerque não coloca de parte a ambição da sua extensão a todo o ano. Porque ainda decorrem as negociações, o chefe do Executivo madeirense não se compromete com datas, embora manifeste a vontade de ter início ainda este ano.