Sky empenhada em recrutar mais informáticos na Madeira

O escritório da Sky Portugal, na Madeira, criado há cerca de um ano e meio, conta já com uma equipa de 20 profissionais, maioritariamente engenheiros informáticos, todos formados na Madeira, havendo interesse m recrutar mais pessoas, não só localmente, mas também a nível nacional. Até ao final do ano contam passar das 450 pessoas para os cerca de 500 trabalhadores.

A empresa, que integra o grupo americano Comcast, tem vindo a apostar em produtos de streming, por alternativa aos produtos que vinha disponibilizando nos últimos anos. Neste momento, a empresa já colocou no mercado uma plataforma direccionada para os consumidores americanos e outra para o mercado europeu, onde se incluir Portugal.

Desde 2012 em Portugal, “o foco tem sido sempre o desenvolvimento tecnológico na área do entretenimento e media”, conforme realçou Mariana Morais, responsável pela comunicação e branding da empresa, em Portugal, embora note que a evolução da indústria do entretenimento e da forma como consumimos vídeo levou a uma adaptação dos produtos disponibilizados. Se antes a atenção era colocada na produção de software para as tradicionais boxes da televisão por cabo, agora a aposta passa pela disponibilização de plataformas de streming.

A empresa recebeu, esta quarta-feira, a visita de Miguel Albuquerque.