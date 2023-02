Ampliação e remodelação do Lar Santa Isabel poderá custar 10 milhões de euros

Concretizar o projecto de ampliação e remodelação do Lar de Santa Isabel, no Monte, poderá custar até 10 milhões de euros.

“A estimativa que temos poderá ser entre os 9 e os 10 milhões de euros”, revelou Rita Andrade, a secretária regional da Inclusão Social e Cidadania, à margem da visita do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, ao Lar de Santa Isabel, no Monte, onde foi apresentar, publicamente, o projecto de ampliação e remodelação daquela infra-estrutura.

A obra que só deverá ir para o terreno no próximo ano para estar concretizada em 2025, vai reforçar substancialmente a capacidade da unidade de acolhimento para idosos.

“Vai ser realizada uma intervenção profunda, não só de reabilitação do actual espaço do lar, como também de ampliação para aumentar a capacidade de 60 para 100 camas”, de acordo com o projecto apresentado hoje.

Quanto à execução do mesmo, “prevemos que possa acontecer já no próximo ano”, apontou Rita Andrade.

Este é o primeiro projecto na área social publicamente apresentado no âmbito do PRR de “um conjunto de intervenções que se prevêem entre este ano e 2026”, referiu a governante. Neste

A intervenção prevista visa também reforçar a capacidade do Centro de Dia, para poder albergar até 30 utentes.

Embora dinâmica, a lista de espera de idosos para Lar ronda o milhar, de acordo com a secretária da tutela.