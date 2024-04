Espanhol Eduard Hernandez Teixidor vence MIUT 16 km

O espanhol Eduard Hernandez Teixidor, da equipa Matxacuca, venceu hoje o MIUT 16 km com 01:03:31, depois da partida ocorrida esta manhã, no Porto da Cruz.

Tiago Aires, do Clube Montanha do Funchal, ficou em segundo, com 01:06:44. Já o terceiro foi também um espanhol, neste caso Alvaro Caballero Lorca, da equipa Mountain Noroeste, com 01:07:09.

Nas mulheres, a italiana Lucia Bellini, foi a vencedora com 01:27:45, seguida de Olivia de Sousa, da equipa Clube Escola do Estreito - Madeira, com 01:28:01, e em terceiro ficou a espanhola Patricia Noya Rodriguez, da equipa Tribu Trail, com 01:29:13.

Refira-se que, ao início desta tarde, realiza-se em Machico a cerimónia de entrega dos prémios de todas as corridas do MIUT, com destaque para o grande vencedor Ben Dhiman, norte-americano que ganhou a prova principal (115km) do MIUT.