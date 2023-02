Jieni Shao acaba Top 16 Europeu de ténis de mesa no terceiro lugar

A atleta olímpica portuguesa Jieni Shao acabou hoje no terceiro lugar o torneio Top 16 Europeu de ténis de mesa, ao perder nas meias-finais ante a alemã Ying Han por 4-0, em Montreux, na Suíça.

Ante a primeira cabeça de série do torneio, 10.ª do 'ranking' mundial, a atleta portuguesa, 57.ª da hierarquia internacional e 11.ª pré-designada, perdeu pelos parciais de 11-5, 12-10, 11-4 e 11-5.

No torneio, que reúne os melhores jogadores de ténis de mesa europeus, foi Shao a ir mais longe, tendo vencido dois jogos para chegar à luta pela final, com Fu Yu a cair, no sábado, nos quartos de final.

Em masculinos, João Geraldo e Marcos Freitas não foram além do primeiro jogo, referente aos oitavos de final.