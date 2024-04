Incêndio em casa devoluta mobilizou bombeiros do Funchal

Deflagrou há instantes um incêndio numa casa devoluta na Rua Quinta Aragem, acima do Caminho do Comboio, no Funchal.

O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que se deslocaram ao local com 10 elementos, uma viatura ligeira de combate a incêndios, uma viatura pesada e uma ambulância que não chegou a ser utilizada.

As chamas, que estavam a consumir um colchão, foram rapidamente extintas.

Segundo residentes na zona esta casa costuma ser utilizada por indivíduos toxicodependentes.