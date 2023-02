Primeiro prémio do Euromilhões saiu no estrangeiro

Um apostador, no estrangeiro, acertou em cheio na chave do Euromilhões sorteada esta sexta-feira e leva para casa mais de 101 milhões de euros.

Em Portugal, o melhor que conseguiram três apostadores foi garantir o valor alusivo ao 4.º prémio deste sorteio, que corresponde a cerca de 1.000 euros.

Os resultados do escrutínio disponibilizados pela Santa Casa.

Saiba qual é a chave que vale 101 milhões de euros Após semanas consecutivas a acumular o valor do 'Jackpot' à conta de não ter sido atribuído o primeiro prémio, esta sexta-feira os números do Euromilhões andaram à roda mais uma vez, agora com 101 milhões de euros em jogo.

No penúltimo sorteio do mês e em vésperas do 'Enterro do Osso' a chave é composta pelos números 7 - 23 - 34 - 42 - 48 e pelas estrelas 1 e 3. Já o código do M1lhão é o seguinte: CJW 08756.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.