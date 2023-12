Brasil prende cidadão português procurado em lista da Interpol

A Polícia Federal do Brasil prendeu um cidadão português na cidade de Praia Grande, no litoral do estado de São Paulo, que se encontrava na lista da Difusão Vermelha da Interpol.

Segundo comunicado emitido hoje pela autoridade policial brasileira, a prisão do cidadão português, que não foi identificado, aconteceu na terça-feira (26) por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF).

"O cidadão português era procurado pelas autoridades portuguesas, tendo sido condenado por tráfico de drogas, em crime que envolveu o envio de cocaína do Brasil para Portugal", apontou a Polícia Federal brasileira.

A Difusão Vermelha da Interpol é uma solicitação às autoridades policiais em todo o mundo para localizar e prender provisoriamente uma pessoa enquanto aguarda extradição, entrega ou ação legal semelhante.

O pedido de prisão preventiva para fins de extradição do indivíduo detido no Brasil foi formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol em Brasília, com base nas informações da Difusão Vermelha incluídas pelas autoridades de Portugal.

O cidadão português foi encaminhado à sede da Polícia Federal em São Paulo, onde permanecerá até a extradição definitiva para Portugal.