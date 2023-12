Vitória nas eleições de 10 de Março é a 'prenda' ideal para Albuquerque

“É o último acto do Governo antes do Natal, se não houver emergências”, afirmou Miguel Albuquerque aos jornalistas presentes no Mercado dos Lavradores, a propósito da já “habitual” passagem pela banca da carne de carne de vinha d’alhos.

Ver Galeria

Quem paga a sandes é o anfitrião do evento – o “presidente da Câmara, claro” – que, em parceria com a Empresa de Cervejas da Madeira e o DIÁRIO de Notícias, proporciona aos muito que hoje se deslocam à ‘baixa’ do Funchal 16 horas de animação e a oportunidade de degustar as iguarias e adquirir os produtos típicos da quadra nos 57 espaços comerciais localizados no mercado municipal e arredores.

“O [movimento] está óptimo”, constatou o chefe do executivo regional, acrescentando que também na Placa Central tem havido “uma grande animação” e que “as pessoas estão satisfeitas”.

“Acho que as coisas estão a correr bem. Agora temos que manter este rumo de estabilidade, confiança, crescimento económico e emprego”, declarou Miguel Albuquerque.

Como ‘prenda’ (leia-se prioridades para 2024) apontou, desde logo “ganharmos as eleições aqui no dia 10 de Março” e, paralelamente, “manter os acordos políticos de coligação e a estabilidade na coligação”

“Incentivar o investimento privado, reforçar as funções – sociais, saúde, educação e habitação – e garantir que os madeirenses continuem a ter qualidade de vida e emprego”, foram outras das metas enumeradas pelo presidente do Governo Regional.

Albuquerque fez questão de recordar que a Região registou, em Novembro, “a taxa de desemprego mais baixa do país, dos últimos 19 anos”, o que serve de motivo para estarmos “muito satisfeitos”, disse.

“É preciso haver emprego, as pessoas realizarem-se através do trabalho, haver crescimento económico e perspectivas”, vincou, relevando ainda o facto de a Região ter “uma subida real do produto interno de 14 por cento”. A seu ver, “muito significativa, muito importante e um incentivo para continuarmos”.

Quem continuará também a acompanhar esta grande festa regional é o DIÁRIO de Notícias, que está hoje junto ao Mercado dos Lavradores para uma emissão especial da rádio TSF (100FM), no âmbito da Noite do Mercado do Funchal.