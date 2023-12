Edição especial de Natal do DIÁRIO dedicada aos construtores da paz

Numa altura em que o Mundo se debate com vários focos de guerra, com consequências dramáticas, a edição especial deste dia de Natal dá a conhecer aqueles que, diariamente, através das suas profissões ou como missão de vida, fomentam a harmonia no nosso quotidiano.

Neste dia festivo partilhamos as histórias de vida do sub-comissário Daniel Ferreira e do chefe Cláudio Marciel da PSP, da juíza de paz Celina Alveno, do cabo adjunto Luís Ferreira, do soldado José Azevedo, do tenente David Silva, do bombeiro José Fernandes, do sindicalista Alexandre Fernandes, da psicóloga ucraniana Anastasiia Zahorodniuk, do bispo Nuno Brás, de Carlos Spínola e Gilberto Teixeira (presidente e director técnico da Aldeia da Paz), dos artistas musicais Marisa Liz e Marcelo Melim (Blind Jesus), do velejador João Rodrigues, dos voluntários Gonçalo Félix, Catarina Correia, Guadalupe Sousa e Carlos Mendes, do empresário ucraniano Oleksandr Dakhno e da esteticista russa Yulia Lysova.

Nesta mesma edição fazemos o enquadramento da situação dos conflitos à volta do Mundo e das instituições que acodem às vítimas, e também recordamos os raros momentos do século XX em que a Madeira foi abalada por conflitos.

Um Feliz Natal.