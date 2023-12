Festa prossegue com troca de prendas e visitas às famílias

A primeira oitava da festa madeirense não é fértil em eventos, mau grado ocorrer este ano numa terça-feira. Este feriado na Região serve para visitar familiares e amigos, sobrando pouco tempo para outras diversões. Até porque há tradições que se repetem.

Da parte da manhã muitos irão às superfícies comerciais trocar as prendas natalícias que não geraram a satisfação ambicionada. No caso das peças de roupa, por causa dos tamanhos ou das cores. No caso dos brinquedos porque houve repetições ou avarias inexplicáveis.

À tarde, enquanto uns treinam a forma física de modo a não fazerem figura triste na São Silvestre madeirense, outros irão ao circo ou percorrerão os presépios ou outras atracções da ilha.

Destaque para a Aldeia Natal, na Praça do Município do Funchal, que hoje irá receber alguns dos animais da Quinta da Caldeira, juntamente com os monitores e terapeutas, a partir das 16 horas, com o objetivo de promover um ambiente lúdico e terapêutico às crianças através do contacto com os mesmos.

A Quinta da Caldeira, situada na Estrada Municipal da Achadinha, nº 139, Camacha, para além de disponibilizar aulas de equitação, disponibiliza um serviço de equoterapia/hipoterapia. Esta terapia é direcionada para as crianças com patologias do neurodesenvolvimento, sendo realizada em parceria com o CRESCER – centro de apoio ao desenvolvimento infantil.

À parte das sessões de equoterapia, e pela envolvência da Quinta da Caldeira, com a presença de outros animais para além dos cavalos, este projecto tem também como objectivo promover o desenvolvimento da relação entre as crianças e os animais, permitindo desta forma desenvolver e reforçar todos os benefícios inerentes ao contacto entre ambos. Aprender a cuidar, incutir responsabilidade, criar empatia e todos os benefícios resultantes do contacto com os animais também poderá ser alcançado no âmbito deste projeto.

Principais acontecimentos registados a 26 de Dezembro

1606 – Estreia de “Rei Lear”, de Shakespeare, na corte de Jaime I.

1898 – Os cientistas Pierre e Marie Curie apresentam, na Academia das Ciências de Paris, a descoberta do elemento rádio.

1901 - Termina a construção do caminho-de-ferro do Uganda, que liga Mombaça ao Lago Vitória.

1941 – II Guerra Mundial. Os EUA libertam Manila, nas Filipinas.

1944 – Estreia-se a peça “The Glass Menagerie”, do escritor norte-americano Tennessee Williams, no Civic Theatre de Chicago.

1961 - As Nações Unidas acusam oficialmente a Rodésia do Norte de ajudar os separatistas do Congo na luta contra forças da ONU.

1971 – Guerra do Vietname. 16 veteranos apoderam-se, simbolicamente, da Estátua da Liberdade, em Nova Iorque, em oposição ao envolvimento dos EUA no conflito.

1972 – Morre, com 88 anos, o 33º Presidente norte-americano Harry S.Truman.

1977 – Morre, aos 81 anos, o cineasta norte-americano Howard Winchester Hawks, realizador de “Ter e Não Ter”, “Rio Bravo” e “Os Homens Preferem as Loiras”.

1979 - O preço do ouro por onça ultrapassa o preço recorde de 500 dólares norte-americanos.

1984 – OS EUA denunciam ataques vietnamitas a campos de refugiados cambojanos.

1988 – Morre, com 91 anos, o compositor espanhol Pablo Sorozabal, autor das zarzuelas “Katiuska” e “Adios a la Bohemia”.

1989 - Cheias no rio Tejo isolam várias povoações e deixam 30 pessoas desalojadas.

1991 - Realizam-se, pela primeira vez, eleições legislativas pluripartidárias na Argélia.

1993 - O túmulo da atriz Marlene Dietrich é profanado em Berlim, no dia em que completaria 92 anos.

2000 – Morre, com 78 anos, o ator norte-americano Jason Nelson Robards, Jr., protagonista de “A Thousand Clowns”, Óscar pelos papéis em “Júlia” e “Os Homens do Presidente”.

2001 – Morre, aos 72 anos, o ator Nigel Barnard Hawthorne, conhecido pelo papel de Sir Humphrey na comédia “Sim, Senhor Ministro”.

2003 - Um sismo arrasa a cidade de Bam, no Irão, construída em adobe e Património Mundial da Unesco, causando a morte de cerca de 40 mil pessoas.

2004 – Um sismo com a intensidade de 8,9 na escala de Richter, seguido de maremoto, devasta o sudeste asiático, causando perto de 200 mil mortos, sobretudo na Indonésia, Sri Lanka, Índia, Tailândia, Malásia e Bangladesh.

2006 - A Associated Press revela que o número de baixas militares norte-americanas no Iraque ultrapassou o total de vítimas mortais dos atentados de 11 de Setembro de 2001, em Nova Iorque.

- A explosão de um oleoduto em Lagos, Nigéria, causa pelo menos 500 mortos.

- O escritor alemão Günter Wilhelm Grass, Prémio Nobel da Literatura em 1999, é distinguido com o Prémio Ernst-Toeller pela defesa dos ideais da tolerância, paz e compreensão entre nações.

- Morre, aos 93 anos, Gerald R. Ford, 38.º Presidente dos Estados Unidos.

- Morre, com 72 anos, Eduardo Street, radialista, sonoplasta e autor de peças de teatro para rádio.

2007 - Morre o ex-diretor do Parque Nacional da Peneda-Gerês, José Moreira da Silva, figura de referência na história da floresta portuguesa e um dos mentores da utilização do fogo controlado no combate aos incêndios florestais.

2010 – Entra em vigor a Lei do Apadrinhamento Civil que pretende ser uma solução para os casos em que os menores não reúnam as condições para a adoção ou que os pais não a permitam.

- Morre, com 88 anos, o presidente do Centro de Estudos da História do Atlântico e antigo diretor do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, José Pereira da Costa.

- Morre, aos 54 anos, o cantor e compositor cabo-verdiano Norberto Tavares.

2012 – Morre, com 83 anos, Gerry Anderson, realizador britânico e criador de várias séries de culto como “Espaço 1999” e “Thunderbirds”.

2013 – Morre, aos 90 anos, Albino Aroso, médico conhecido como o "pai" do planeamento familiar e eleito um dos 65 clínicos "mais dedicados a causas públicas no campo da saúde".

2016 – Morre, com 70 anos, José Pracana, guitarrista açoriano que tocou vários anos com fadistas como Amália Rodrigues e Alfredo Marceneiro.

2018 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, veta o diploma do Governo que prevê a recuperação parcial do tempo de serviço dos professores.

- Morre, aos 93 anos, a atriz portuguesa Maria Manuela Cassola Ribeiro.

2019 – Morre, aos 86 anos, Galina Volchek, atriz russa e diretora artística do Teatro Sovremennik de Moscovo.

- Morre, com 96 anos, Claude Régy, encenador e diretor de teatro francês.

- Morre, aos 88 anos, Gerald Herman, Jerry Herman, compositor norte-americano, autor de musicais como "Hello, Dolly!" e "La Cage aux Folles".

- Morre, aos 73 anos, Sue Lyon, atriz que interpretou “Lolita” no filme de 1962 realizado por Stanley Kubrick (1928-1999).

2020 - O primeiro lote das vacinas contra a covid-19 chega a Portugal, fica guardado numas instalações no concelho de Montemor-o-Velho, nos arredores de Coimbra.

2021 – Morre, aos 92 anos, Karolos Papoulias, advogado e antigo Presidente grego, liderou o país entre 2005 e 2015. Foi um dos fundadores do Movimento Socialista Pan-Helénico.

- Morre, com 90 anos, Desmond Mpilo Tutu, arcebispo emérito da Cidade do Cabo, África do Sul, Prémio Nobel da Paz em 1984 pelo seu ativismo contra o regime de segregação racista do apartheid.

- Morre, aos 56 anos, João Paulo Cotrim, jornalista, fundador da Bedeteca de Lisboa que dirigiu desde a sua abertura, em 1996, e até 2002.

2022 – Morre, com 73 anos, António Mega Ferreira, jornalista, editor, ficcionista, ensaísta, cronista, poeta e tradutor. Chefiou a candidatura e foi comissário da Expo98, depois presidente da Parque Expo, e também dirigiu a Fundação Centro Cultural de Belém, em Lisboa, entre 2006 e 2012.

Faltam cinco dias

Este é o tricentésimo sexagésimo dia do ano. Faltam cinco dias para o termo de 2023.

Pensamento do dia