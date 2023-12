DIÁRIO partilha sete edições especiais

Nesta quadra festiva, o DIÁRIO dá-lhe conteúdos com valor acrescentado: um especial no dia de Natal, um roteiro para o fim-de-ano a 27.12, balanços a 2023 nas edições de 28 a 31 de Dezembro e as perspectivas para 2024 na edição de 1 de Janeiro.

Tome nota:

Natal de Paz

Na edição de 25 de Dezembro, que não tarda nada chega a sua casa, damos palco aos fazedores de paz.

Roteiro da despedida

Há festas como nunca no final do ano. Saiba tudo na edição de 27 de Dezembro.

Ano em revista

As notícias, as palavras e os números de 2023 podem ser lidos a 28 de Dezembro.

Factos de 2023

Na edição de 29.12 revelamos os assuntos que dominantes e que foram a votos na Redacção do DIÁRIO.

Grandes figuras

Na edição de 30.12 destacamos as personalidades que deixaram marcas, bem como os que partiram.

DIÁRIO sempre

No último do ano, saiba o que fizemos por si e o que disseram de nós.

Perspectivas 2024

A 1 de Janeiro confira o que vai estar na ordem dia no próximo ano.

Tudo para ler no DIÁRIO.

Relembramos que não há edição impressa do DIÁRIO apenas a 26 de Dezembro e que as edições de 25 de Dezembro e de 1 de Janeiro começam a ser distribuídas de véspera.

A todos os leitores, assinantes, anunciantes, colaboradores e amigos desejamos festas felizes!