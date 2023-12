Quase 27 mil pessoas vão assistir ao fogo-de-artifício a bordo de cruzeiros

São quase 27 mil pessoas que vão assistir a bordo de navios de cruzeiro ao espectáculo pirotécnico de Passagem de Ano, no Funchal. Cinco dos oito navios de cruzeiro confirmados para esta noite já se encontram no porto do Funchal.

Tal como o DIÁRIO já havia noticiado, já estão acostados o 'Arcadia' e o 'Borealis' no cais sul e o o 'Spirit of Adventure' no cais norte, junto à Praça CR7. Ao longo permanecem o 'Mein schiff 1' e o 'Queen Victoria'.

Só esta noite chegam o ''Marella Explorer', 'AIDAcosma 'e 'Mein Schiff 3', que no total trazem a bordo 13.783 pessoas, onde se incluem 10.689 passageiros.

A APRAM tem, neste dia, ao serviço no porto do Funchal, 34 colaboradores, aos quais se juntam 15 elementos dos serviços externos de vigilância e policiamento. Já amanhã vão estar ao serviço 33 trabalhadores da Administração dos Portos e 12 dos serviços de vigilância e policiamento. No Porto do Porto Santo, hoje estão de serviço 5 funcionários da APRAM e amanhã, estarão 4.