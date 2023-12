Dois navios movimentam mais de 8 mil pessoas no Funchal

Os dois navios de cruzeiros que estão atracados no molhe da Pontinha, no Porto do Funchal, movimentam mais de 8 mil pessoas, nesta Segunda Oitava.

O 'Costa Firenze' chegou esta manhã, para uma escala de 11 horas, acompanhando o 'Marella Explorer' que sai pelas 13 horas, após uma escala de 32 horas na Madeira. Os dois navios movimentaram esta manhã, 8.356 pessoas, sendo 6.293 passageiros, de acordo com os números da APRAM - Administração dos Portos da Madeira.

O 'Costa Firenze' veio de Valencia com 4.375 passageiros e 1.271 tripulantes. Sai esta tarde, às 18 horas, com destino ao arquipélago das Canárias, no âmbito do cruzeiro de 16 noites, iniciado em Barcelona, a 20 deste mês, com escalas em Marselha, Savona, Valencia, agora, no Funchal, seguindo-se Grã-Canária, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, Cadiz, Málaga e Barcelona, onde termina a viagem a 5 de Janeiro.

Já o 'Marella Explorer' está a realizar um cruzeiro de 7 noites pela Madeira e Canárias. Começou a 22 de Dezembro e acaba a 29 deste mês no porto de embarque, Tenerife.