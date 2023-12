O 'Ventura' é o navio de cruzeiros que se encontra atracado no porto do Funchal. No seu regresso à Região trouxe 4.056 pessoas, tendo partida prevista para as 17 horas, rumo a Canárias.

O Porto do Funchal é o segundo porto de escala deste cruzeiro de 12 noites do Ventura que começou em Southampton no passado domingo, dia 17. As próximas escalas são em La Palma, Tenerife, Lanzarote, Lisboa e Southampton, onde termina a viagem no próximo dia 29.