Sporting de Braga vence Casa Pia e regressa aos triunfos no fecho de 2023

O Sporting de Braga venceu hoje na visita ao Casa Pia, por 3-1, na 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com os bracarenses a regressarem aos triunfos na despedida de 2023.

Na partida disputada em Rio Maior, 'casa' emprestada do Casa Pia, o Sporting de Braga inaugurou o marcador por intermédio de João Moutinho, aos 51 minutos, mas os lisboetas ainda empataram, num penálti convertido por Clayton, aos 75, com os forasteiros a garantirem o triunfo com tentos de Simon Banza, melhor marcador do campeonato com 14 tentos, aos 77, e Zalazar, aos 88.

Com este triunfo, o Sporting de Braga, que vinha de uma derrota na ronda anterior com o Benfica, está em quarto, com 32 pontos, a dois do Sporting, que ainda joga hoje, e do FC Porto, e a quatro dos 'encarnados', líderes provisórios, enquanto o Casa Pia, que vinha de um triunfo, é 12.º, com 16.