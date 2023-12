Preço das casas aumentou 21% em 2023

"Os preços das casas na Região Autónoma da Madeira apresentaram uma subida de 21%, considerando os dados de Dezembro de 2023 e do mesmo mês do ano passado", informa o portal idealista, de acordo com dados do seu índice de preços, que revela que "comprar casa na Madeira tinha um custo de 2.878 euros por metro quadrado (euros/m2) no final do mês de Dezembro, tendo em conta o valor mediano. Já em relação à variação mensal, a subida foi de 1,5% e a trimestral de 6,2%", acrescenta.

Por município, os preços na Região "subiram na Calheta (24,8%), Santa Cruz (24,6%), Funchal (20,9%), Santana (17,9%), Câmara de Lobos (16,5%) e Machico (13,3%), refere, enquanto que pelo preço, "o mais caro para comprar casa é o Funchal (3.189 euros/m2), seguido por Calheta (2.960 euros/m2), Câmara de Lobos (2.240 euros/m2) e Santa Cruz (1.943 euros/m2). Em contrapartida, os mais económicos são Santana (1.453 euros/m2) e Machico (1.646 euros/m2)".

No caso do Porto Santo os preços das casas "subiram 24,6% durante o mesmo período analisado, fixando o preço do metro quadrado em 2.254 euros/m2", realça.

Já "a nível nacional, a habitação registou uma subida de 5,3% em 2023, situando-se em 2.561 euros/m2", aponta o idealista, revelando que na RAM, não só o aumento é bem acima da média do país, mas também está mais de 300 euros/m2 acima da média.

Funchal com segundo maior aumento

Diz o portal que "os preços das casas em 2023 subiram em 17 capitais de distrito e regiões autónomas, com Viana do Castelo (32,1%), Funchal (20,9%) e Santarém (15%) a liderarem a lista". E acrescenta: "Seguem-se Ponta Delgada (13,2%), Faro (12,7%), Braga (12%), Bragança (10,6%), Viseu (9,8%), Guarda (9,3%), Castelo Branco (8,1%), Porto (6,5%), Leiria (6,1%), Lisboa (6,1%), Coimbra (6%), Setúbal (5,5%), Aveiro (0,8%) e Évora (0,6%). Por outro lado, os preços apenas desceram em Vila Real (-8%) e Beja (-1,3%)."

Quanto aos preços, "Lisboa continua a ser a cidade onde é mais caro comprar casa: 5.441 euros/m2. Porto (3.453 euros/m2) e Funchal (3.189 euros/m2) ocupam o segundo e terceiro lugares, respectivamente", refere. "Seguem-se Faro (2.897 euros/m2), Aveiro (2.495 euros/m2), Setúbal (2.258 euros/m2), Évora (2.012 euros/m2), Viana do Castelo (1.889 euros/m2), Ponta Delgada (1.875 euros/m2), Coimbra (1.825 euros/m2), Braga (1.762 euros/m2), Leiria (1.414 euros/m2) e Viseu (1.402 euros/m2). Já as cidades mais económicas são Guarda (807 euros/m2), Castelo Branco (863 euros/m2), Bragança (930 euros/m2), Beja (957 euros/m2), Vila Real (1.157 euros/m2) e Santarém (1.186 euros/m2)", frisa.

Por distritos e ilhas, destaque para o Porto Santo

Diz o portal que "as maiores subidas de preços tiveram lugar na ilha de São Jorge (24,9%), ilha de Porto Santo (24,6%) e Castelo Branco (21,4%)", que se destacam dos restantes. "Seguem-se Viana do Castelo (20,9%), ilha da Madeira (20,9%), ilha do Pico (18,4%), ilha de São Miguel (14,6%), Viseu (14,2%), Portalegre (13,9%), Beja (12,9%), Santarém (12,7%), Leiria (10,3%) e ilha Terceira (10,3%). Com subidas inferiores a 10% encontra-se ilha do Faial (9,2%), Coimbra (7,4%), Faro (7,4%), Setúbal (6,6%), Braga (5,9%), Guarda (5,7%), Porto (4%), Évora (3,9%), Lisboa (3%), Aveiro (0,9%) e Bragança (0,5%). Por outro lado, os preços apenas desceram em Vila Real (-3,8%)", garante.

Por fim, refere que "o ranking dos distritos mais caros para comprar casa é liderado por Lisboa (3.896 euros/m2), seguido por Faro (3.251 euros/m2), ilha da Madeira (2.888 euros/m2), Porto (2.516 euros/m2), Setúbal (2.444 euros/m2), ilha de Porto Santo (2.254 euros/m2), Aveiro (1.668 euros/m2), ilha de São Miguel (1.636 euros/m2), Leiria (1.557 euros/m2), Braga (1.501 euros/m2), Viana do Castelo (1.457 euros/m2), Coimbra (1.391 euros/m2), ilha do Pico (1.362 euros/m2), Évora (1.322 euros/m2), ilha do Faial (1.302 euros/m2), ilha de São Jorge (1.270 euros/m2), ilha Terceira (1.153 euros/m2) e Santarém (1.126 euros/m2)". E acrescenta: "Os preços mais económicos encontram-se na Guarda (704 euros/m2), Portalegre (721 euros/m2), Castelo Branco (867 euros/m2), Bragança (872 euros/m2), Vila Real (942 euros/m2), Beja (1.054 euros/m2) e Viseu (1.066 euros/m2)."

Madeira lidera por regiões

No ano de 2023, "os preços das casas subiram em todas as regiões do país", mas "a liderar as subidas, encontra-se a Região Autónoma da Madeira (21%), Alentejo (12,3%) e a Região Autónoma dos Açores (11,3%). Segue-se o Algarve (7,4%), Centro (5,9%), Norte (4%) e Área Metropolitana de Lisboa (3%)", diz o Idealista.

Contudo, como já deu para perceber, "a Área Metropolitana de Lisboa, com 3.542 euros/m2, continua a ser a região mais cara para adquirir habitação, seguida pelo Algarve (3.251 euros/m2), Região Autónoma da Madeira (2.878 euros/m2) e Norte (2.104 euros/m2). Do lado oposto da tabela encontram-se o Centro (1.399 euros/m2), a Região Autónoma dos Açores (1.439 euros/m2) e o Alentejo (1.525 euros/m2) que são as regiões mais baratas para comprar casa", conclui.