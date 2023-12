AD Galomar fecha hoje a primeira volta em casa

O AD Galomar despede-se hoje, dentro de campo, do ano 2023. Em mais uma jornada da Liga Betclic Masculina, a formação madeirense recebe, no Pavilhão do Caniço, a Ovarense, numa partida que está agendada para as 16 horas.

Perspectiva-se que este jogo seja equilibrado, pois são duas equipas que somam os mesmos número de pontos (13) no campeonato, apesar do AD Galomar contar com mais um jogo disputado.

Até ao momento, a Ovarense soma quatro vitórias, enquanto a formação orientada por João Freitas conta apenas com três triunfos, ocupando a nona posição e permanecendo na luta para garantir a manutenção e a presença no play-off final da Liga.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 6h00 - Missa do Parto da Ordem dos Advogados, com a presença de José Manuel Rodrigues, na Igreja da Boa Nova - Paróquia do Sagrado Coração de Jesus;

- 7h30 - Missa do Parto, presidida por D. Nuno Brás, na Paróquia da Sé

- 10h45 - PSD Madeira realiza Iniciativa junto ao Centro de Saúde Dr. Rui Adriano de Freitas - Nazaré (São Martinho);

- 11h30 - Lançamento do livro "Os Bancos da Avenida do Mar - Azulejos de Boa Memória", com a presença de José Manuel Rodrigues, na Casa-Museu Frederico de Freitas;

- 11h30 - Miguel Albuquerque, visita a exposição “O Natal na Casa da Calçada”, na Casa-Museu Frederico de Freitas;

- 16h00 - AD Galomar x Ovarense, para Liga de basquetebol masculina, no Pavilhão do Caniço;

- 18h00 - Música nos Museus" grupo "C'azoada", no Museu de História Natural do Funchal;

- 19h00 às 20h00 - Concertos de Natal com Tiago Sena e Quarteto, no Madeira Shopping;

- 20h15 - Nacional x Sp. de Braga, para a Taça da Liga, no Estádio da Madeira;

- 21h00 - Sand Up Comedy 'Do Campo Para A Cidade', no Centro de Congressos do Hotel Vidamar;

Noite do Mercado no Estreito de Câmara de Lobos, na Ribeira Brava e na Calheta

CURIOSIDADES:

- Este é o tricentésimo quinquagésimo sexto dia do ano. Faltam nove dias para o termo de 2023.

EFEMÉRIDES:

1861 - D. Luís de Bragança sobe ao trono português.

1894 - Alfred Dreyfuss é julgado e condenado por traição, por um tribunal marcial francês. O processo revelar-se-á fundado apenas no antissemitismo das Forças Armadas.

1927 - Promulgação dos diplomas que definem a Rede Elétrica Nacional.

1943 - II Guerra Mundial. Churchill, primeiro ministro do Reino Unido, Roosevelt, Presidente dos EUA, e Chiang Kai-Check, Presidente da China, definem a estratégia comum para a derrota do Japão.

1963 - O incêndio do navio de cruzeiro grego Lakonia, a nordeste da ilha da Madeira, causa a morte de 150 pessoas.

1969 - O Conselho de Segurança da ONU condena de novo a política colonialista portuguesa.

1983 - Toma posse em Lisboa a Alta Autoridade contra a Corrupção, presidida por Costa Brás, criada por decreto-lei para investigação de situações de corrupção e fraude na Administração Pública.

1988 - O filme "Os Canibais", de Manoel de Oliveira, recebe o Prémio L' Age d'Or da Cinemateca Real de Bruxelas.

1990 - O Iraque recusa abandonar o Kuwait e ameaça usar armas químicas em caso de ataque.

1991 - São comercializados os primeiros telefones com televisão fabricados na Europa.

1992 - Um avião holandês despenha-se no aeroporto de Faro. Morrem 54 pessoas.

1994 - É definido o dia 27 de março de 1995 para a entrada em vigor do Acordo Schengen.

1999 - Os projetos de lei para a despenalização das touradas de morte em Barrancos são "chumbados" no Parlamento.

2004 - Os arquivos de imagem da RTP passam a propriedade do Arquivo Nacional de Imagens em Movimento da Cinemateca Portuguesa.

2006 - A Associação da Imprensa Diária e a Associação Portuguesa da Imprensa Regional constituem, em Coimbra, a Federação de Imprensa, que representa cerca de três centenas de jornais.

- O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem condena o Estado português a pagar quase dois milhões de euros em 17 ações instauradas no âmbito do processo de indemnizações pela reforma agrária após o 25 de Abril.

2011 - A Parpública anuncia em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobilários que os chineses da Three Gorges Corporation foram os escolhidos para a aquisição da participação pública de 21,35 por cento na EDP.

2012 - Segundo dia do referendo à Constituição egípcia, apoiada pelos islamitas. A taxa de participação situa-se nos 33%.

2016 - O Conselho de Ministros aprova a proposta de lei que cria um novo regime sobre plataformas eletrónicas de transporte individual, como a Uber, advogando que esta trará benefícios para trabalhadores e clientes.

2017 - A tempestade tropical Tenbim assola o sul das Filipinas durante três dias, provocando inundações e deslizamentos de terras, fazendo mais de 200 mortos.

- O Conselho de Segurança da ONU impõe, por unanimidade, novas sanções à Coreia do Norte em resposta ao ensaio de um míssil balístico intercontinental no final de novembro e que poderá atingir território dos Estados Unidos.

- O Presidente dos EUA, Donald Trump, promulga a reforma fiscal que inclui uma importante baixa de impostos para as empresas e que será aplicada a partir de 2018.

2018 - A violenta erupção do vulcão Anak Krakatau, na Indonésia, provoca um deslizamento de terra que cria um tsunami que atinge Lampung, Samatra, e as regiões de Serang e Pandeglang, em Java. O balanço de vítimas aponta para mais de 400 mortos e 150 desaparecidos.

2022 - O parlamento aprova, em votação final global, a taxa extraordinária que vai ser aplicada aos lucros excessivos das empresas dos setores energético e da distribuição alimentar, relativos aos anos de 2022 e 2023.

A medida resulta de uma proposta do Governo e teve os votos favoráveis do PS, Bloco de Esquerda, PAN e Livre, a abstenção do PSD e PCP e o voto contra do Chega e da Iniciativa Liberal.

PENSAMENTO DO DIA: