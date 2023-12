Benfica e FC Porto fecham 2023 em casa e sem vontade de sobressaltos

Benfica e FC Porto despedem-se hoje de 2023 com jogos caseiros da 15.ª jornada da I Liga de futebol, com as 'águias' a receber o Famalicão antes de os 'dragões' defrontarem o lanterna-vermelha Desportivo de Chaves.

Segundo classificado, com 33 pontos, a um do líder Sporting, o Benfica tem pela frente o sétimo classificado, com 18, e que atravessa um período de menor fulgor, com três empates e uma derrota nos derradeiros quatro desafios.

Depois de tropeçar em dois encontros consecutivos, com igualdades na visita ao Moreirense (0-0) e na receção ao Farense (1-1), os lisboetas voltaram aos êxitos na difícil deslocação ao Sporting de Braga (1-0) e agora querem fechar o ano com um triunfo, pressionando o seu rival da segunda circular, que apenas joga no sábado, em Portimão.

Duas horas depois do encontro da Luz, que principia às 18:45, o FC Porto entra no Dragão (20:45) com as devidas cautelas ante o último classificado, o Desportivo de Chaves, uma vez que os 'azuis e brancos' já foram surpreendidos esta época em casa ante o Estoril (0-1), na altura em zona aflita na classificação.

A formação de Sérgio Conceição vem de uma derrota por 2-0 na visita ao rival Sporting, caindo para a terceira posição, com 31 pontos, a três dos 'leões', enquanto os flavienses, que esta época já mudaram de treinador, somam dois desaires consecutivos que os fizeram cair para a derradeira posição, com somente 10 pontos.

Atento estará o Sporting que no sábado visita o Portimonense, 13.º, com 15 pontos, e que não vence há três encontros.

A ronda começou no sábado, 23 de dezembro, com o Vitória de Guimarães e vencer o Rio Ave 1-0 e a igualar, provisoriamente, o Sporting de Braga no quarto lugar, com 29 pontos, e com empate 0-0 entre os vizinhos Vizela e Moreirense.

Na quinta-feira, o Arouca deu a volta a uma desvantagem inicial e venceu por 4-1 na visita ao Estrela da Amadora, igualando o adversário na tabela, ambos com 16 pontos.

Programa da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol:

- Sábado, 23 dez:

Vitória de Guimarães - Rio Ave, 1-0.

Vizela - Moreirense, 0-0

- Quinta-feira, 28 dez:

Estrela da Amadora - Arouca, 1-4

- Sexta-feira, 29 dez:

Benfica - Famalicão, 18:45

FC Porto - Desportivo de Chaves, 20:45

- Sábado, 30 dez:

Estoril Praia - Farense, 15:30

Gil Vicente - Boavista, 15:30

Casa Pia - Sporting de Braga, 18:00

Portimonense - Sporting, 20:30