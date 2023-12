Dupla de rally Ivo Sardinha e Marco Leça entrega donativo e 6 cadeiras de rodas

Realizou-se hoje, no Kartódromo do Faial, a apresentação da equipa de Rally Dupla Ivo Sardinha e Marco Leça, que aproveitaram para utilizar a pista para afinar e ajustar o carro, "oferecendo a oportunidade para algumas pessoas experienciarem a oportunidade de dar uma voltinha no carro, inclusive pessoas com deficiência", informa uma nota de imprensa divulgada esta noite.

Além disso, "proporcionou se um almoço para os participantes, parceiros e toda a equipa, onde a Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais- Associação Sem Limites recebeu 6 cadeiras de rodas e um donativo no valor de 400€", revela a parte mais importante da iniciativa.

A ASL expressa o "maior agradecimento a todos os envolvidos, equipa Ivo Sardinha e Marco Leça, patrocinadores, parceiros, agradecendo o convívio bem como a tão generosa doação", aproveitando para deixar um desejo: "Fazemos votos de Feliz Natal a todos, e que em 2024 continuemos com esta parceria."