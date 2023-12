Dupla Sandra & Ricardo animam Festa de Fim-de-Ano no Parque de Santa Catarina

Conforme já noticiou o DIÁRIO, a Câmara Municipal do Funchal volta a promover, a 31 de Dezembro, uma festa gratuita de Passagem de Ano, no Parque de Santa Catarina. O duo Sandra & Ricardo, que integra o cartaz do evento, deixou hoje um convite a "todos que decidiram receber o novo ano na ilha da Madeira".

Este domingo, a dupla internacional actua, às 22 horas, como parte da sua 'Tour2023'.

Os irmãos cantores serão acompanhados pela sua banda, que tem abraçado este projevto nos últimos anos.

“Estamos felizes de encerrar este 2023 fazendo uma das coisas que mais amamos: Cantar, semeando alegria, esperança e otimismo, na capital da Região onde começamos a nossa carreira artística, há quase 30 anos”, destaca Ricardo citado em nota de imprensa.

Com um repertório variado, homenageando os povos do mundo, Sandra & Ricardo vão viajar musicalmente por vários géneros e estilos, sem esquecer as suas composições.

“Neste 2023 tivemos a oportunidade de apresentar material novo da dupla: 'Um dia vão realizar', 'Ser feliz' e ‘El hombre de los Milagros’. Juntos e acompanhados por excelentes artistas, tanto portugueses como de corte internacional, neste próximo ano vão poder desfrutar de outras novidades musicais que nos tem contentes pelo resultado obtido”, promete por seu turno Sandra.

Do programa de concertos, no Parque de Santa Catarina, constam também as actuações de Miguel Pires (através do seu projecto ‘We Love Portugal’), dos Galáxia, da Dupla de 2 e ainda animação final a cargo do DJ Sérgio Soares. As portas do recinto abrem às 20 horas de 31 de Dezembro e encerram às 3 horas da madrugada de 1 de Janeiro.