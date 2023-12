Atleta César Rodrigues faz estágio na Madeira

Entre os dias 17 a 23 de Dezembro realizou-se no Pavilhão da Escola Secundária Francisco Franco e Pavilhão da Levada, um estágio de badminton organizado pelo treinador Cosme Berenguer, do Club Sports da Madeira.

No evento esteve presente o atleta continental, César Rodrigues (UMAC, sub-15), actual tricampeão nacional. O jovem atleta deslocou-se à Região com o objectivo de melhorar as suas capacidades técnicas e tácticas, com o apoio do técnico Cosme Berenguer.

O estágio contou com a colaboração do atleta Tiago Berenguer, campeão europeu (sub-15) e vice-campeão europeu de sub-17 e actual número 1 do ranking europeu sub-17.

No decorrer do estágio, em algumas sessões, as atletas Leonor Ribeiro (sub-17) e Raquel Álvares(sub-19) integraram os treinos.

No decorrer do estágio, foram realizadas sessões bi-diárias, divididas em treinos técnicos e jogos, incluindo actividades físicas e lúdicas, como corrida em espaços abertos e alguns momentos de lazer.

O estágio teve como objectivo melhorar as capacidades técnicas e físicas dos atletas.